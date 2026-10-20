4 Bölümlük Teklifmiş: Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Sadi'sinin Perde Arkasını Anlattı!
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Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'siyle ekran başındakileri kendine bağlayan Erkan Petekkaya, tv100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programının ilk konuğu oldu. Sohbet sırasında o rolün kapısını nasıl çaldığını anlatan usta oyuncunun, karakteri aslında yalnızca 4 bölüm oynamak için kabul ettiği ortaya çıktı. Tatildeyken gelen bir telefondan setteki ilk güne uzanan bu hikâye, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Kaynak: tv100
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Erkan Petekkaya, Ali Kaptan ve Cihan Gürpınar'dan sonra Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi oldu.
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Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda teklifi, Diyarbakır'da tatildeyken Onur Güvenatam'ın telefonuyla geldi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun fenomen mesajının ardından Erkan Petekkaya, 4 bölümlük rolde 25 bölüm oynadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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