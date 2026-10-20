4 Bölümlük Teklifmiş: Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Sadi'sinin Perde Arkasını Anlattı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı ve Paramparça'nın Cihan Gürpınar'ıyla milyonların hafızasına kazınan Erkan Petekkaya, 2021'in başında TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanıyor ve Doktor Hanım'ın odasına gelen danışanların hayatlarını tek tek ekrana taşıyordu. Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi Mertoğlu, herkesin bildiği adıyla Delikanlı Sadi, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterine dönüştü.

Oyuncunun sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya yönelttiği eleştirilerin ardından diziden ayrılan Sadi, reytinglerin düştüğü ikinci sezonda yeniden hikâyeye dahil edildi. Aradan yıllar geçmiş olsa da Petekkaya'nın bu role nasıl adım attığı, bu kez tüm ayrıntılarıyla kendi ağzından dinlendi.