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4 Bölümlük Teklifmiş: Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Sadi'sinin Perde Arkasını Anlattı!

4 Bölümlük Teklifmiş: Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın Sadi'sinin Perde Arkasını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:32
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Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'siyle ekran başındakileri kendine bağlayan Erkan Petekkaya, tv100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programının ilk konuğu oldu. Sohbet sırasında o rolün kapısını nasıl çaldığını anlatan usta oyuncunun, karakteri aslında yalnızca 4 bölüm oynamak için kabul ettiği ortaya çıktı. Tatildeyken gelen bir telefondan setteki ilk güne uzanan bu hikâye, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: tv100

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Erkan Petekkaya, Ali Kaptan ve Cihan Gürpınar'dan sonra Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi oldu.

Erkan Petekkaya, Ali Kaptan ve Cihan Gürpınar'dan sonra Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı ve Paramparça'nın Cihan Gürpınar'ıyla milyonların hafızasına kazınan Erkan Petekkaya, 2021'in başında TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanıyor ve Doktor Hanım'ın odasına gelen danışanların hayatlarını tek tek ekrana taşıyordu. Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi Mertoğlu, herkesin bildiği adıyla Delikanlı Sadi, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterine dönüştü.

Oyuncunun sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya yönelttiği eleştirilerin ardından diziden ayrılan Sadi, reytinglerin düştüğü ikinci sezonda yeniden hikâyeye dahil edildi. Aradan yıllar geçmiş olsa da Petekkaya'nın bu role nasıl adım attığı, bu kez tüm ayrıntılarıyla kendi ağzından dinlendi.

Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda teklifi, Diyarbakır'da tatildeyken Onur Güvenatam'ın telefonuyla geldi.

Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda teklifi, Diyarbakır'da tatildeyken Onur Güvenatam'ın telefonuyla geldi.

Petekkaya'nın anlattığına göre her şey, Diyarbakır'da tatildeyken telefonu çalan Onur Güvenatam'ın 'Erkan Abi, 4 bölümlük bir senaryo gönderiyorum, oynar mısın?' sorusuyla başladı. Tatilini bölmek istemeyen oyuncu ilk anda 'Beni 4 bölümlük işe sokma' diye karşılık verse de yapımcı, dizinin bir hafta içinde yayına gireceğini söyleyerek senaryoyu hemen okumasını istedi.

Senaryoyu önce eşi Didem Petekkaya'ya gönderen oyuncu, eşinin 'Erkan bir bak buna' demesi üzerine otele dönüp metni okudu. Kendisini beklemeye gelen arkadaşı Fırat'a o an söyledikleri, okuduğu sayfaların onu ne kadar heyecanlandırdığını açıkça gösteriyordu: 'Fırat dur, öyle bir şey okudum ki şapkadan tavşan çıkaracağım, göreceksin.'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun fenomen mesajının ardından Erkan Petekkaya, 4 bölümlük rolde 25 bölüm oynadı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun fenomen mesajının ardından Erkan Petekkaya, 4 bölümlük rolde 25 bölüm oynadı.

Oyuncunun bu heyecanını, kısa süre sonra dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'ndan gelen bir mesaj ikiye katladı. Petekkaya'nın hâlâ sakladığını söylediği mesajda Budayıcıoğlu, 'Öyle bir rol oynayacaksınız ki Türkiye'de fenomen olacaksınız' diyordu ve oyuncu o sırada henüz tek bir sahne bile çekmemişti.

Sete çıktığı ilk gün oynadığı sahnenin bütün ekibi şaşkına çevirdiğini anlatan Petekkaya, herkesin kendisine 'Bu adam ne yapıyor, 4 bölüm için geldi, manyak mıdır nedir?' diye baktığını söyledi. Hikâyesini '4 bölüm diye girdim, kaç bölüm oynadım ben bile bilmiyorum' sözleriyle bağlayan oyuncunun merak ettiği sayı ise dizinin bölüm kayıtlarında duruyor. Vikipedi'deki karakter listesine göre Delikanlı Sadi, 22 ile 42. bölümler arasında ve geri döndüğü 58 ile 61. bölümler arasında olmak üzere toplam 25 bölümde izleyicinin karşısına çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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