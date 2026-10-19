Sözleşmesine Madde Koyduruyormuş: Erkan Petekkaya'nın Sözleşmesine Yazdırdığı 'Özel' Madde Ortaya Çıktı!

Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu programda Ayça Bingöl'le yeniden buluştuğu Al Beni Baba filmi de konuşuldu ama asıl bomba başka yerden geldi. Petekkaya'ya göre oynadığı bütün dizi ve filmlerde parmağındaki yüzük hep aynı yerde duruyor. Karakter değişiyor, kostüm değişiyor ama o yüzük yerinden kıpırdamıyor. Meğer bunun kamera arkasında imzalı bir karşılığı da varmış. Üstelik bu bir tesadüf değilmiş, ünlü oyuncu 'Hatta bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır' diyerek durumun ciddiyetini de anlatmış oldu. Tek istisnanın ise dönem dizileri olduğunu dile getirdi. Oyuncu, yüzüğü yalnızca o projelerde, mecburiyetten çıkardığını söyledi.