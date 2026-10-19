Sözleşmesine Madde Koyduruyormuş: Erkan Petekkaya'nın Sözleşmesine Yazdırdığı 'Özel' Madde Ortaya Çıktı!
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Ekranların en konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya, tv100'de yeni başlayan İki Arada programının ilk konuğu oldu. Sohbet boyunca önemli açıklamalarda bulunan usta oyuncu, yıllardır ekranda gözümüzün önünde duran bir aksesuarın aslında sözleşmelerine kadar girdiğini anlattı.
Kaynak: tv100
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Erkan Petekkaya, birbirinden unutulmaz rollere hayat verse de en büyük gündemini Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı olarak yakaladı.
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Erkan Petekkaya, parmağındaki yüzükle ilgili akla gelmeyecek bir bilgi paylaştı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Erkan Petekkaya yüzüğün neden bu kadar kıymetli olduğunu da anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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