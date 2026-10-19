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Sözleşmesine Madde Koyduruyormuş: Erkan Petekkaya'nın Sözleşmesine Yazdırdığı 'Özel' Madde Ortaya Çıktı!

Sözleşmesine Madde Koyduruyormuş: Erkan Petekkaya'nın Sözleşmesine Yazdırdığı 'Özel' Madde Ortaya Çıktı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 10:18
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Ekranların en konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya, tv100'de yeni başlayan İki Arada programının ilk konuğu oldu. Sohbet boyunca önemli açıklamalarda bulunan usta oyuncu, yıllardır ekranda gözümüzün önünde duran bir aksesuarın aslında sözleşmelerine kadar girdiğini anlattı. 

Kaynak: tv100

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Erkan Petekkaya, birbirinden unutulmaz rollere hayat verse de en büyük gündemini Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı olarak yakaladı.

Erkan Petekkaya, birbirinden unutulmaz rollere hayat verse de en büyük gündemini Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı olarak yakaladı.

Beyaz Gelincik ve Sessiz Fırtına'yla ekranda yerini sağlamlaştıran Erkan Petekkaya, 2010'da başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ıyla milyonların kalbine girdi. Dila Hanım'ın ardından gelen Paramparça'daki Cihan Gürpınar ise üç sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitledi ve oyuncunun en çok anılan rolü oldu. Kırmızı Oda ve O Kız derken TRT 1'in Teşkilat dizisinde Ejder'e hayat veren Petekkaya, bu yılın başında senaryo gereği o hikayeye de veda etti. Açık sözlülüğüyle de gündemden düşmeyen oyuncu, geçen hafta Hülya Avşar'ın yürüyüşüne yaptığı yorumla sosyal medyayı karıştırmıştı.

Erkan Petekkaya, parmağındaki yüzükle ilgili akla gelmeyecek bir bilgi paylaştı.

Erkan Petekkaya, parmağındaki yüzükle ilgili akla gelmeyecek bir bilgi paylaştı.

Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu programda Ayça Bingöl'le yeniden buluştuğu Al Beni Baba filmi de konuşuldu ama asıl bomba başka yerden geldi. Petekkaya'ya göre oynadığı bütün dizi ve filmlerde parmağındaki yüzük hep aynı yerde duruyor. Karakter değişiyor, kostüm değişiyor ama o yüzük yerinden kıpırdamıyor. Meğer bunun kamera arkasında imzalı bir karşılığı da varmış. Üstelik bu bir tesadüf değilmiş, ünlü oyuncu 'Hatta bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır' diyerek durumun ciddiyetini de anlatmış oldu. Tek istisnanın ise dönem dizileri olduğunu dile getirdi. Oyuncu, yüzüğü yalnızca o projelerde, mecburiyetten çıkardığını söyledi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Erkan Petekkaya yüzüğün neden bu kadar kıymetli olduğunu da anlattı.

Erkan Petekkaya yüzüğün neden bu kadar kıymetli olduğunu da anlattı.

Petekkaya, 2004'te dünyaya gelen oğlu Cem Cano doğduğu gün bir yüzük yaptırdığını ve '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın' dediğini anlattı. Sözünü de eksiksiz tutarak yüzüğü oğlu 18 yaşına girdiğinde ona teslim etti. Oğlu, tarzı olmadığı için yüzüğü takmıyor ama en değerli yerinde saklıyor. Erkan Petekkaya'nın bugün parmağında taşıdığı yüzüğün ise oğluna yadigarı verdiği gün aldığı yenisi olduğunu açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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