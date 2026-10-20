Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz İçin Alman Mahkemesinden Hapis Cezası Kararına Dair Açıklama Geldi
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, eylül ayında Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı iddiasıyla sosyal medyayı sallamış, oyuncu cephesi ise bu haberleri en başından reddetmişti. Aylardır süren tartışmada şimdi de Almanya'dan resmi bir yazı geldi ve Felix Management hesabından, Hamburg Yerel Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli yanıtı oyuncunun avukatının açıklamasıyla birlikte paylaşıldı. Mahkemenin Almanca yazısında, hapis cezası haberlerine dayanak gösterilen dosya ve belgelerle ilgili iddialar karşısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Kaynak: Felix Management
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Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın adı bu yıl ekrandaki performansından çok özel hayatındaki hukuki kavgayla anıldı.
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Hamburg Yerel Mahkemesi, Biran Damla Yılmaz hakkında hapis kararı bulunmadığını yazılı olarak bildirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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