Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz İçin Alman Mahkemesinden Hapis Cezası Kararına Dair Açıklama Geldi

Tartışmanın merkezinde ise Almanya'da birlikte yaşadığı ve geçen yıl evlilik teklifi aldığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın vardı. Çiftin Mayıs 2026'da yollarını ayırmasından kısa süre sonra, 16 Haziran'da TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı estetik işlemlerin 144 bin euroluk faturasını ödemediğini ve bu yüzden hakkında yakalama kararı bulunduğunu öne sürdü. Oyuncunun avukatı iddiaları kesin bir dille reddederek Almanya'da müvekkili hakkında herhangi bir adli işlem olmadığını açıkladı; 12 Haziran'da Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını, tehdit ve ısrarlı takip suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Temmuzda bu kez Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak için sahte belge kullandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve dosyaya 'resmi belgede sahtecilik' ile 'nitelikli dolandırıcılık' iddiaları da eklendi. Tartışma, 25 Eylül'de Sabah'ın Yılmaz'ın Hamburg'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve estetik borcunun 285 bin euroya ulaştığını öne süren haberiyle yeniden alevlendi. Haberde borcun büyük kısmının kefil olan Aydın'dan tahsil edildiği, belgelerin de Hamburg'daki Türk konsolosluğunda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği aktarılmıştı.

Biran Damla Yılmaz ertesi gün Almanya'daki avukatı Onur Can Yağbasan'ın hazırladığı yazıyı paylaşarak hakkında böyle bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını söylese de soru işaretleri, Alman mahkemesinden resmi bir yanıt gelene kadar dinmedi.