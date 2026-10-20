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Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz İçin Alman Mahkemesinden Hapis Cezası Kararına Dair Açıklama Geldi

Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz İçin Alman Mahkemesinden Hapis Cezası Kararına Dair Açıklama Geldi

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 11:38
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, eylül ayında Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı iddiasıyla sosyal medyayı sallamış, oyuncu cephesi ise bu haberleri en başından reddetmişti. Aylardır süren tartışmada şimdi de Almanya'dan resmi bir yazı geldi ve Felix Management hesabından, Hamburg Yerel Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli yanıtı oyuncunun avukatının açıklamasıyla birlikte paylaşıldı. Mahkemenin Almanca yazısında, hapis cezası haberlerine dayanak gösterilen dosya ve belgelerle ilgili iddialar karşısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Kaynak: Felix Management

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Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın adı bu yıl ekrandaki performansından çok özel hayatındaki hukuki kavgayla anıldı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz'ın adı bu yıl ekrandaki performansından çok özel hayatındaki hukuki kavgayla anıldı.

Tartışmanın merkezinde ise Almanya'da birlikte yaşadığı ve geçen yıl evlilik teklifi aldığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın vardı. Çiftin Mayıs 2026'da yollarını ayırmasından kısa süre sonra, 16 Haziran'da TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı estetik işlemlerin 144 bin euroluk faturasını ödemediğini ve bu yüzden hakkında yakalama kararı bulunduğunu öne sürdü. Oyuncunun avukatı iddiaları kesin bir dille reddederek Almanya'da müvekkili hakkında herhangi bir adli işlem olmadığını açıkladı; 12 Haziran'da Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını, tehdit ve ısrarlı takip suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Temmuzda bu kez Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak için sahte belge kullandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve dosyaya 'resmi belgede sahtecilik' ile 'nitelikli dolandırıcılık' iddiaları da eklendi. Tartışma, 25 Eylül'de Sabah'ın Yılmaz'ın Hamburg'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve estetik borcunun 285 bin euroya ulaştığını öne süren haberiyle yeniden alevlendi. Haberde borcun büyük kısmının kefil olan Aydın'dan tahsil edildiği, belgelerin de Hamburg'daki Türk konsolosluğunda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği aktarılmıştı.

Biran Damla Yılmaz ertesi gün Almanya'daki avukatı Onur Can Yağbasan'ın hazırladığı yazıyı paylaşarak hakkında böyle bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını söylese de soru işaretleri, Alman mahkemesinden resmi bir yanıt gelene kadar dinmedi.

Hamburg Yerel Mahkemesi, Biran Damla Yılmaz hakkında hapis kararı bulunmadığını yazılı olarak bildirdi.

Hamburg Yerel Mahkemesi, Biran Damla Yılmaz hakkında hapis kararı bulunmadığını yazılı olarak bildirdi.

Avukat Onur Can Yağbasan'ın 7 Ekim'de yaptığı başvuruya Hamburg Yerel Mahkemesi (Amtsgericht Hamburg), mahkeme başkanlığı adına imzalanan ve 'Negatif Bilgi' başlığını taşıyan 13 Ekim tarihli bir yazıyla yanıt verdi. Almanca yazının Türkçe çevirisi aşağıda yer alıyor.

'Sayın Yağbasan, 07.10.2026 tarihli yazınız üzerine, Hamburg Yerel Mahkemesi'nde belirtilen 332 Ds 15/26 sayılı dosyada müvekkiliniz aleyhine herhangi bir dava yürütülmediğini teyit ederim. 'Hamburg Yerel Mahkemesi, 257. Daire' tarafından '332 Ds 15/26' dosya numarasıyla müvekkiliniz aleyhine verilmiş bir karar mevcut değildir. Olay, söz konusu sahtecilik nedeniyle 05.10.2026 tarihli yazıyla, ileri soruşturma yapılmak üzere Hamburg Savcılığı'na iletilmiştir.'

Yazıdaki tarihler de dikkat çekti, çünkü mahkeme dosyayı avukatın başvurusundan iki gün önce, 5 Ekim'de sahtecilik şüphesiyle savcılığa göndermişti. Oyuncunun avukatı Murat Umut Akbeniz ise yaptığı yazılı açıklamada, haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu ve isim değiştirilerek müvekkiline aitmiş gibi basına servis edildiğine dair ciddi bulgulara ulaştıklarını söyledi. Akbeniz, Biran Damla Yılmaz'ın itibarını zedeleyen gerçeğe aykırı haberlere karşı tüm yasal haklarını kullanacaklarını da vurguladı; belgeleri kimin hazırladığına ilişkin savcılık incelemesinin sonucu ise henüz belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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