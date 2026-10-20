article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Bir İsim Daha! Abdullah İçin Rus Fizyoterapist İddiası

Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Bir İsim Daha! Abdullah İçin Rus Fizyoterapist İddiası

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 18:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir kıskançlık krizi kapıda! Dizi Dünyası'nın X'teki paylaşımına göre diziye Anna adında Rus bir fizyoterapist geliyor. Üstelik bu yeni karakter yüzünden Salkım, kocası Abdullah'ı epey kıskanacak.

KAYNAK: Dizi Dünyası

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümünde Abdullah, köşkü kaybetmenin yarattığı çaresizlikle felç geçirip yoğun bakıma alındı.

Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümünde Abdullah, köşkü kaybetmenin yarattığı çaresizlikle felç geçirip yoğun bakıma alındı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 143. bölüm, Ünal ailesini derinden sarstı. Ünal Köşkü'nü Asude ile Asil'in satın aldığını öğrenen Abdullah, taşınma hazırlıklarına başlamıştı.

Yaşadığı çaresizliğe daha fazla dayanamayan Abdullah felç geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Bu gelişme Ünal ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.

Rolü Settar Tanrıöğen'den devralan Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah'ın sağlık durumunun yeni bölümlerde nasıl işleneceği merak ediliyordu. Peki bu zorlu süreç hikâyeye nasıl yansıyacak?

Dizi Dünyası'na göre Kızılcık Şerbeti'ne Anna adında Rus bir fizyoterapist geliyor.

Dizi Dünyası'na göre Kızılcık Şerbeti'ne Anna adında Rus bir fizyoterapist geliyor.
twitter.com

Dizi Dünyası'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir karakter katılıyor. Hikâyeye dahil olacak isim, Rus fizyoterapist Anna olacak. Abdullah'ın felç geçirmesinin ardından gelen fizyoterapist detayı, Anna'nın hikâyeye Abdullah'ın tedavisi üzerinden dahil olabileceğini düşündürdü. Ancak bu konuda henüz netlik yok.

Paylaşımda dikkat çeken asıl ayrıntı ise Salkım oldu. İddiaya göre Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım, yeni karakter yüzünden Abdullah'ı kıskanacak. Salkım daha önce de onu çıldırtan gelin adayı hikâyesiyle izleyicinin gündemine oturmuştu. Bu kez kıskançlığın odağında Abdullah olacak.

Anna'yı kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Yapım şirketi Gold Film ya da Show TV cephesinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibinin değişmesinin ardından peş peşe sürprizlerle gündemde.

Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibinin değişmesinin ardından peş peşe sürprizlerle gündemde.

Fenomen dizinin senaryosunu 143. bölümden itibaren Melis Civelek ve Zeynep Gür yerine Ozan Yurdakul'un da yer aldığı yeni bir ekip yazıyor. Yeni dönemde Nursema'nın geri dönüşü, kadrodaki ayrılıklar ve yeni karakterler art arda konuşuldu.

Yeni ekibin yazdığı ilk bölüm 5. sezonun en yüksek reytingini almış, seyirciden de övgü toplamıştı. Rus fizyoterapist Anna'nın hikâyeye katılmasıyla Ünal ailesinde dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın