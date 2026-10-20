Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Bir İsim Daha! Abdullah İçin Rus Fizyoterapist İddiası
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir kıskançlık krizi kapıda! Dizi Dünyası'nın X'teki paylaşımına göre diziye Anna adında Rus bir fizyoterapist geliyor. Üstelik bu yeni karakter yüzünden Salkım, kocası Abdullah'ı epey kıskanacak.
KAYNAK: Dizi Dünyası
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Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümünde Abdullah, köşkü kaybetmenin yarattığı çaresizlikle felç geçirip yoğun bakıma alındı.
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Dizi Dünyası'na göre Kızılcık Şerbeti'ne Anna adında Rus bir fizyoterapist geliyor.
Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibinin değişmesinin ardından peş peşe sürprizlerle gündemde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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