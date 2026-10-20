Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Bir İsim Daha! Abdullah İçin Rus Fizyoterapist İddiası

Dizi Dünyası'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir karakter katılıyor. Hikâyeye dahil olacak isim, Rus fizyoterapist Anna olacak. Abdullah'ın felç geçirmesinin ardından gelen fizyoterapist detayı, Anna'nın hikâyeye Abdullah'ın tedavisi üzerinden dahil olabileceğini düşündürdü. Ancak bu konuda henüz netlik yok.

Paylaşımda dikkat çeken asıl ayrıntı ise Salkım oldu. İddiaya göre Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım, yeni karakter yüzünden Abdullah'ı kıskanacak. Salkım daha önce de onu çıldırtan gelin adayı hikâyesiyle izleyicinin gündemine oturmuştu. Bu kez kıskançlığın odağında Abdullah olacak.

Anna'yı kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Yapım şirketi Gold Film ya da Show TV cephesinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.