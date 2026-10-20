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Yüzleri Gösterilmeden Paylaşılan Kombinleriyle Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan Gündem Oldu

Yüzleri Gösterilmeden Paylaşılan Kombinleriyle Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan Gündem Oldu

Sosyal Medya yerli dizi Yargı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:03
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X'te son günlerde dizi izleyicilerinin hafızasını test eden yeni bir akım dolaşıyor. Kullanıcılar sevdikleri dizi karakterlerinin kombinlerini yüzleri görünmeyen mankenler üzerinde paylaşıyor, karakterin kim olduğunu ise yorumlara bırakıyor. Peki hangi karakterler ilk bakışta tanındı?

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Akımı başlatan paylaşımlardan biri Kıskanmak'ın Mükerrem'i oldu

Akımı başlatan paylaşımlardan biri Kıskanmak'ın Mükerrem'i oldu
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17 Ekim'de paylaşılan ve Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Mükerrem Şen'in kombinlerini gösteren gönderi kısa sürede 1,6 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaştı ve 100'ü aşkın kez alıntılandı.

Yorumlarda karakteri hemen tanıyanlar kadar 'Bu kim?' diye soranlar da vardı. Paylaşımın sahibi ise karakterin meşhur zebra kemerini görsele ekletemediğinden yakındı.

Akımın en çok beğenilen paylaşımı Yargı'nın Ceylin Erguvan'ına ait oldu

Akımın en çok beğenilen paylaşımı Yargı'nın Ceylin Erguvan'ına ait oldu
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Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin Erguvan'ın blazer ceketleri ve kalem etekleri 6 bini aşkın beğeni topladı. Takipçiler hangi kombinin hangi bölümde giyildiğini tek tek saydı.

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı ve Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i 4 bini aşkın beğeniyle onu takip etti

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı ve Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i 4 bini aşkın beğeniyle onu takip etti
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Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Leyla Tekin'in pembe montu ve kürklü paltosu yorumlara 'Deli Leyla' esprileriyle yansıdı. Aynı kullanıcının Fahriye Evcen'in Necla'sı için yaptığı paylaşım da ayrıca ilgi gördü.

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Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu içinse takipçiler, mankenin duruşunun bile karakterin meşhur sert bakışını hatırlattığını yazdı.

Feriha ve Bihter ilk kombinde tanınan karakterler arasında yer aldı

Feriha ve Bihter ilk kombinde tanınan karakterler arasında yer aldı
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Adını Feriha Koydum'un Feriha'sı için yapılan paylaşım 2 bini aşkın beğeni aldı. Bu paylaşımı alıntılayan bir kullanıcı, akımdaki karakterlerin çoğunu tanıyamadığını ama Feriha'yı ilk kombinden çıkardığını yazdı.

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Beren Saat'in Bihter Ziyagil'i için yapılan paylaşımda ise dikkat çekici bir yorum öne çıktı. Takipçiler kıyafetlerin mankende sıradan durduğunu, asıl farkı Beren Saat'in taşıyışının yarattığını savundu.

Seksenler'in Ergün'ü duygulandırdı, Uzak Şehir'in Cihan'ı güldürdü

Seksenler'in Ergün'ü duygulandırdı, Uzak Şehir'in Cihan'ı güldürdü
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Eylül ayında hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç'ın canlandırdığı Ergün Plak'ın renkli gömlekleri ve İspanyol paça pantolonları, akımın en duygusal paylaşımlarından biri oldu. Yorumlarda oyuncu saygıyla anıldı.

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Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı içinse kullanıcılar neredeyse birbirinin aynısı lacivert gömlek ve siyah pantolonları yan yana koydu. Seyirciler karakterin dizi boyunca aynı kombinleri giydiğini, her kıyafete taktığı kahverengi kemeri bile unutmadıklarını esprili bir dille yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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