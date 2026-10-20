Yüzleri Gösterilmeden Paylaşılan Kombinleriyle Bihter, Feriha ve Ceylin Erguvan Gündem Oldu
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X'te son günlerde dizi izleyicilerinin hafızasını test eden yeni bir akım dolaşıyor. Kullanıcılar sevdikleri dizi karakterlerinin kombinlerini yüzleri görünmeyen mankenler üzerinde paylaşıyor, karakterin kim olduğunu ise yorumlara bırakıyor. Peki hangi karakterler ilk bakışta tanındı?
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Akımı başlatan paylaşımlardan biri Kıskanmak'ın Mükerrem'i oldu
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Akımın en çok beğenilen paylaşımı Yargı'nın Ceylin Erguvan'ına ait oldu
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı ve Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i 4 bini aşkın beğeniyle onu takip etti
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Feriha ve Bihter ilk kombinde tanınan karakterler arasında yer aldı
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Seksenler'in Ergün'ü duygulandırdı, Uzak Şehir'in Cihan'ı güldürdü
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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