Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti Haftanın En Çok İzlenen 2. Dizisi Oldu

Total'de tablo daha kalabalık. Taşacak Bu Deniz 9,95 ile zirvede kalırken Altı Üstü İstanbul, Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı, Ömür Usta ve Daha 17 de Kızılcık Şerbeti'nin önünde yer aldı. Dizi yine de iki basamak tırmandı. ABC1'de ise 6,66 ile beşinci sıraya yerleşti.

Bu yükseliş izleyicilerin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok seyirci, yeni bölümün 'diziye ilaç gibi geldiğini' savundu. Yapımcı Faruk Turgut da sonuçların ardından 'Yeni gelmedik, geri geldik' paylaşımı yaptı. Gözler şimdi 23 Ekim Cuma akşamına çevrildi: Kızılcık Şerbeti bu çıkışı ikinci haftada da sürdürebilecek mi?