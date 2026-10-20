Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti Haftanın En Çok İzlenen 2. Dizisi Oldu
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Senarist değişikliği, kadrodan gelen vedalar ve final iddialarıyla haftalardır konuşulan Kızılcık Şerbeti, haftalık reyting tablosunda dikkat çekici bir sıçrama yaptı. 5-11 Ekim haftasında AB'de 8. sırada olan dizi, bir hafta sonra yalnızca Taşacak Bu Deniz'in gerisinde kaldı.
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Kızılcık Şerbeti, 5-11 Ekim haftasında Total'de 10., AB'de 8. sıradaydı.
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Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm AB'de 7,06 alarak dizinin 6 aydır gördüğü en yüksek AB reytingi oldu.
Kızılcık Şerbeti Total'de 10.'luktan 8.'liğe, ABC1'de 8.'likten 5.'liğe yükseldi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin iki haftalık reyting karşılaştırması:
5-11 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (10)
AB: 5,26 (8)
ABC1: 5,55 (8)
12-18 Ekim (143. bölüm)
TOTAL: 6,07 (8)
AB: 7,06 (2)
ABC1: 6,66 (5)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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