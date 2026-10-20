article/comments
article/share
Haberler
TV
Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti Haftanın En Çok İzlenen 2. Dizisi Oldu

Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti Haftanın En Çok İzlenen 2. Dizisi Oldu

Show tv Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Senarist değişikliği, kadrodan gelen vedalar ve final iddialarıyla haftalardır konuşulan Kızılcık Şerbeti, haftalık reyting tablosunda dikkat çekici bir sıçrama yaptı. 5-11 Ekim haftasında AB'de 8. sırada olan dizi, bir hafta sonra yalnızca Taşacak Bu Deniz'in gerisinde kaldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti, 5-11 Ekim haftasında Total'de 10., AB'de 8. sıradaydı.

Kızılcık Şerbeti, 5-11 Ekim haftasında Total'de 10., AB'de 8. sıradaydı.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti, 9 Ekim'de yayınlanan 142. bölümüyle Total'de 4,73, AB'de 5,26, ABC1'de 5,55 reyting almıştı. Total'de aynı rakamı Güller ve Günahlar ve Teşkilat'la paylaşan dizi, haftalık listede 10. sıraya yerleşmişti. AB ve ABC1'de ise 8. sıradaydı.

O hafta dizinin gündemi reytingden çok kamera arkasıydı. 5 sezondur senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı açıklanmış, yapım şirketinden açıklama gelmiş, final iddiaları da sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm AB'de 7,06 alarak dizinin 6 aydır gördüğü en yüksek AB reytingi oldu.

Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm AB'de 7,06 alarak dizinin 6 aydır gördüğü en yüksek AB reytingi oldu.

16 Ekim akşamı ekrana gelen bölüm, Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in kaleme aldığı ilk bölümdü. Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana döndüğü bölüm Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de 6,66 aldı. Dizi bir haftada Total'de 1,34, AB'de 1,80, ABC1'de 1,11 puan yükseldi.

Haftalık AB listesinde Kızılcık Şerbeti'nin önünde yalnızca 8,18 alan Taşacak Bu Deniz var. Sevdan Bir Ateş 6,26, Yeraltı 6,08, Tuzlu Kahve ise 5,92 ile onu takip etti. Cuma akşamının iki dizisi arasındaki fark da bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi. Kızılcık Şerbeti AB'de 7 barajını en son 17 Nisan'da, rakiplerinin ekranda olmadığı bir akşam aşmıştı.

Kızılcık Şerbeti Total'de 10.'luktan 8.'liğe, ABC1'de 8.'likten 5.'liğe yükseldi.

Kızılcık Şerbeti Total'de 10.'luktan 8.'liğe, ABC1'de 8.'likten 5.'liğe yükseldi.

Total'de tablo daha kalabalık. Taşacak Bu Deniz 9,95 ile zirvede kalırken Altı Üstü İstanbul, Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı, Ömür Usta ve Daha 17 de Kızılcık Şerbeti'nin önünde yer aldı. Dizi yine de iki basamak tırmandı. ABC1'de ise 6,66 ile beşinci sıraya yerleşti.

Bu yükseliş izleyicilerin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok seyirci, yeni bölümün 'diziye ilaç gibi geldiğini' savundu. Yapımcı Faruk Turgut da sonuçların ardından 'Yeni gelmedik, geri geldik' paylaşımı yaptı. Gözler şimdi 23 Ekim Cuma akşamına çevrildi: Kızılcık Şerbeti bu çıkışı ikinci haftada da sürdürebilecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti'nin iki haftalık reyting karşılaştırması:

5-11 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (10)

AB: 5,26 (8)

ABC1: 5,55 (8)

12-18 Ekim (143. bölüm)

TOTAL: 6,07 (8)

AB: 7,06 (2)

ABC1: 6,66 (5)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın