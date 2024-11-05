Serhat Kılıç'ın Vural Çelik İtirafından Yarışmacı Yüzünden Alınan Cezaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik İtirafından Yarışmacı Yüzünden Alınan Cezaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Kasım Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Binnur Kaya, dizinin finalinin üstünden yıllar geçtikten sonra bu efsane karakteri konuşmak üzere Kafa TV'de Fenomen programına katıldı. Kaya'nın karakteriyle ilgili itirafları oldukça şaşırtıcıydı.
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2. Ünlü oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz ay ani vefatıyla herkesi üzmüştü. Çelik'in cenazesine katılmayan eski rol arkadaşları büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki çekmişti. Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Serhat Kılıç, cenazeye neden katılmadığını açıkladı.
3. MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı. Işık'ın domuz eti kriziyle gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf sorusuna cevap veren jüriler, Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşündüklerini dile getirdiler.
4. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü karakteriyle beğeni toplayan Erhan Ufak, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Türkiye'den ayrılan ve kendine yepyeni bir hayat kuran Ufak'ın yaşam tarzındaki değişiklik görenleri şaşırtıyor.
5. Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş, diziye nasıl dahil olduğunu Elele Dergisi'ne verdiği röportajda anlattı. Oyuncu aslında televizyona iş yapmak istemiyormuş ancak bakın sonra neler olmuş...
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6. Esra Erol'da Fatih Aydın'ın kaybı araştırılmaya devam ederken annesinin çocuğu kaybolduktan sonra evini boyatması dikkat çekmişti. Esra Erol o boya ustasını buldu. Ancak Mevlüt Bey'in evi boyadığı fiyat dikkat çekti. O sırada başka bir boya ustası yayına bağlanıp itiraz etti.
7. Bu yıl 50.'si düzenlenecek Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.
8. Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Hande'nin çocuğunun down sendromlu olacağını öğrendikten sonra yaşadıkları ve eşine açıkladığı sahne dikkat çekti.
9. ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekibinde ayrılık rüzgarları esiyor. Geçenlerde Hakan Gerçek ekibe veda etmişti, Birsen Altuntaş bir oyuncunun daha ayrılığını duyurdu.
10. MasterChef Türkiye'nin seyri, büyük bir kararla değişti. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu bu popüler yemek yarışması, yeni bir döneme giriş yaptı. Yıllar boyu süregelen kurallar, yeni bir düzenle değiştirildi. İşte, bu yeni dönemin kuralları...
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11. 'İlk ve Son' dizisiyle gündemde olan Ulaş Tuna Astepe, İbrahim Selim'in programında çok komik anılar paylaştı. Ünlü oyuncu ilk dizisinin çekildiği sırada izleyiciler tarafından uğradığı davranışı anlattı.
12. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, "O defter kapandı" diyerek bir anda programdan ayrılmıştı. Bi' Başka'ya konuk olan Aykan, programa neden geri döndüğünü açıkladı.
13. Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın başrolü olan Aras Bulut İynemli, eski dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye sosyal medya hesabından gönderme yaptı.
14. Ay Yapım imzalı her dizi büyük bir başarı yakalıyor ancak Aşk-ı Memnu bu başarıyı başka bir boyuta taşıdı. Öyle ki finalinin yayınlandığı akşam TBMM'de bile herkes ekran başındaydı. X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcının paylaştığı o anları gelin hep birlikte izleyelim.
15. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babasından gizli aldığı paralarla Ankara'daki galerici sevgilisine tam bir milyon 800 bin tl kaptıran Şeyma'nın hikayesi herkesi şoke etti.
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16. Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım yarışmalarıyla özdeşleşen İlker Ayrık, oyun esnasında bir yarışmacının tek sözü yüzünden RTÜK'ten aldıkları cezayı yıllar sonra itiraf etti.
17. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan Yaprak Dökümü'nün goygoyu asla bitmiyor. X/Twitter'da @kisaca_am adlı bir kullanıcının paylaştığı sahnelerden biri de mizaha alet olmuş ya da viral olmuş desek yeridir. Gelin önce o görüntüye ardından yapılan goygoya birlikte bakalım.
18. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda talihsiz bir kaza yaşamış ve yüzü kızgın yağla yanmıştı. Somer Şef, Beyza'nın son durumunu ve yarışmaya dönüp dönmeyeceğini açıkladı.
19. Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika karakteriyle resmen fenomen haline gelen Binnur Kaya, Candaş Tolga Işık'ın yeni programı Fenomen'e konuk oldu. İkonik hale gelen karakteri hakkında konuşan Kaya, Şahika'nın lahmacun takıntısının kendisinden geldiğini itiraf etti.
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