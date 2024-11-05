Binnur Kaya'dan Avrupa Yakası'ndaki Şahika Rolüyle İlgili İtiraf: "Bunu Kabul Etmek Delilikmiş!"
Binnur Kaya'dan Avrupa Yakası'ndaki Şahika Rolüyle İlgili İtiraf: "Bunu Kabul Etmek Delilikmiş!"
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Binnur Kaya, dizinin finalinin üstünden yıllar geçtikten sonra bu efsane karakteri konuşmak üzere Kafa TV'de Fenomen programına katıldı. Kaya'nın karakteriyle ilgili itirafları oldukça şaşırtıcıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en başarılı sit-comlarından biri olarak görülmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her bir karakteriyle ayrı bağ kurduğumuz Avrupa Yakası'nın en beğenilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Şahika Koçarslanlı'ydı.
Kendine has tavırları, aşırı eğlenceli ve fazla egoist halleriyle kahkahaya boğan karakteri başarıyla canlandıran isim ise Binnur Kaya'ydı.
Kaya, finalin üstünden geçen 15 yılın ardından katıldığı Fenomen programında karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
"Kaba, hoyrat, görgüsüz bulduğum bir insan tipi. O kadar rahatsız oluyorum ki seyrederken, çok kaba geliyor bana. Bunu kabul etmek delilikmiş!" diyen Binnur Kaya'nın sözlerini buradan dinleyebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın