Binnur Kaya'dan Avrupa Yakası'ndaki Şahika Rolüyle İlgili İtiraf: "Bunu Kabul Etmek Delilikmiş!"

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Binnur Kaya, dizinin finalinin üstünden yıllar geçtikten sonra bu efsane karakteri konuşmak üzere Kafa TV'de Fenomen programına katıldı. Kaya'nın karakteriyle ilgili itirafları oldukça şaşırtıcıydı.