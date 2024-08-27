Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözlerden Nevzat'ın Tokasının Gizemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözlerden Nevzat'ın Tokasının Gizemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Ağustos Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Nevzat, bileğine taktığı ve izleyicilerin merakını uyandıran tokanın ne olduğunu sonunda açıkladı!
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2. Geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri'nde pavyon ve dans sahneleri çok konuşulmuştu. Dizide Cenk karakterini canlandıran Bekir Aksoy, o sahneler ve pavyon kültürüyle ilgili konuştu.
3. Türk dizilerinin dünya çapında bir izleyici elde ettiğini biliyorsunuz. Birsen Altuntaş'ın röportaj yaptığı ünlü yapımcı Saner Ayar, yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı gelirlerini açıkladı. Önemli bir gelir elde ettiğimizi düşündüğümüz yapımların fiyatı dudak uçuklattı!
4. MasterChef'te haftalar ilerledikçe yarışmacıların performansları netlik kazanıyor. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olarak görülen Muratcan'ın istatistiklerini Somer Şef açıkladı.
5. Dizi sürelerinin 3 saati geçmesinin ardından dizilerdeki çekim hataları da arttı. Ancak bu defa göreceklerinize kendinizi hazırlayın, çünkü böylesini hiç görmediniz! Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun başrolünde oynadığı Hayat Şarkısı'nda yapılan hatayı görünce gerçekten şok olacaksınız.
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6. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Didem Arslan'la Vazgeçme programının muhabiri Büşra Seyis, küçük kızın son görüldüğü bölgeye giderek arkadaşlarından bilgi aldı.
7. Geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'a tam üç aydır hasretiz! Neyse ki yeni sezona günler kaldı. Cüneyd Efendi'ye neler oldu, hangi sırlar açığa çıktı; Kızıl Goncalar sezon finalini gelin birlikte hatırlayalım...
8. Aşk Adası'nda sevgilisi Özge'yi final öncesi terk edip Selena'yla flörtleşen Tuna, izleyenlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Instagram hesabına gelen yorumlara dayanamayan yarışmacı yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu.
9. NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter hesabından yazdıkları nedeniyle ekrandan çekildiği iddiası için Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi.
10. MasterChef yarışmacıları yarışmada bulundukları süre boyunca zaman ve emek harcıyorlar. Peki, yarışma hayatlarında maaş alıyorlar mı, izleyenlerin merakını gideriyoruz!
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11. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin sevilen karakteri Betüş meğer o kadar da sevimli bir karakter değilmiş. Hikayede kafesinde yanında çalışan kişiye yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Sosyal medyada kullanıcılardan tepki geldi.
12. Türk dizi tarihinin ikonik evleri, biz izleyiciler için sadece birer arka plan değil, aynı zamanda anılarla dolu birer nostalji objesi haline geldi. Gürse Birsel'in kaleme aldığı "Avrupa Yakası", "Aşk-ı Memnu" dizisinin etkileyici finali ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi "Çocuklar Duymasın" gibi yapımlar, sadece karakterleriyle değil, aynı zamanda evleriyle de hafızalarımıza kazındı.
13. Efsane bir finalle sezona ara veren Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir iddia ortalığı ayaklandırdı. Alev'in yeni sezonda cenazesini izleyebiliriz!
14. Gözümüzün bebeği, kaos ihtiyacımızın yegane kaynağı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başlarken, adeta başyapıt olan sezon finali bölümünü hep beraber hatırlayalım dedik!
15. tv8 yarışmalarını asla kaçırmayan Demet Akalın sıkı bir MasterChef izleyicisi. Ünlü şarkıcı 2024 sezonunda desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı.
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16. MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Kerem'in isyanı damga vurdu. Mavi takıma seçilen Kerem, Hakan'ın "Bir ablayı almalıyız" çıkışına "Abla almak zorunda mıyız?" diyerek karşılık verdi.
17. 2003 yılında gerçekleşen İbo Show programında şu an yaşanması neredeyse imkansız anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses ve Tuğba Ekinci'nin bu skandal sohbeti görenleri bir kez daha şaşırtıyor.
18. Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal yaz sezonunda ekranlardan ayrılmıştı. Portakal'ın kanalla yollarını ayırdığı söylentileri dolaşıyordu ancak Portakal bir döndü pir döndü.
19. MasterChef'te yemekler kadar aşk iddiaları da konuşulur oldu. 2024 sezonu deyince de akla ilk Beyza ile Onur yakıştırılması geliyor. İkili çok beğenildi, izleyenler tarafından da çok yakıştırıldı ancak Onur, sosyal medyada yaptığı bir beğeni ile aşk iddialarına yanıt vermiş oldu.
20. MasterChef Türkiye'nin en sempatik yarışmacılarından Kaan son bölüme dürüstlüğüyle damga vurdu. Elenen yarışmacılar hakkında konuşan Kaan, nefret ettiği iki ismi söyledi.
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