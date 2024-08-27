Türk dizilerinin dünya çapında bir izleyici elde ettiğini biliyorsunuz. Birsen Altuntaş'ın röportaj yaptığı ünlü yapımcı Saner Ayar, yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı gelirlerini açıkladı. Önemli bir gelir elde ettiğimizi düşündüğümüz yapımların fiyatı dudak uçuklattı!

Kaynak: Birsen Altuntaş