Yapımcı Saner Ayar, Yurt Dışına Satılan Dizilerin Bölüm Başı Gelirlerini Açıkladı!
Yapımcı Saner Ayar, Yurt Dışına Satılan Dizilerin Bölüm Başı Gelirlerini Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gy1Ik...
Türk dizilerinin dünya çapında bir izleyici elde ettiğini biliyorsunuz. Birsen Altuntaş'ın röportaj yaptığı ünlü yapımcı Saner Ayar, yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı gelirlerini açıkladı. Önemli bir gelir elde ettiğimizi düşündüğümüz yapımların fiyatı dudak uçuklattı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısını kabul etmeyen yoktur.
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Pek çok yabancı ülkede ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu büyük bir hayran kitlesi elde eden tüm bu dizilerin başarısını göz ardı etmek büyük ayıp olur!
Birden fazla ülkeye satılan tek bir diziden bile söz edebildiğimiz günümüzde, dizilerin satışlarının yapıma ve kanala getirisinin ne olduğu büyük merak uyandırıyordu.
Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın yapımcı Saner Ayar'la yaptığı röportajla bu soru da yanıt bulmuş oldu!
"Yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı geliri 200 bin ile 650 bin dolar arasında" diyen Ayar, bu yaz yazlık dizi çekmeyen kanalların bu motivasyonla dizi üretmeye devam edeceğini açıkladı.
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