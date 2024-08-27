Gördüğünüz Tüm Çekim Hatalarını Unutun: Burcu Biricik'li Hayat Şarkısı'nda Yaşananlara Çok Güleceksiniz!
Gördüğünüz Tüm Çekim Hatalarını Unutun: Burcu Biricik'li Hayat Şarkısı'nda Yaşananlara Çok Güleceksiniz!
Dizi sürelerinin 3 saati geçmesinin ardından dizilerdeki çekim hataları da arttı. Ancak bu defa göreceklerinize kendinizi hazırlayın, çünkü böylesini hiç görmediniz! Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun başrolünde oynadığı Hayat Şarkısı'nda yapılan hatayı görünce gerçekten şok olacaksınız.
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2016-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı, büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı.
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İlgi çeken konusu ve birbirinden muhteşem oyunculuklarıyla reytinglerde zirvede yer alan dizinin başrollerini Burcu Biricik ve Birkan Sokullu paylaşıyordu.
Her daim kadrosu ve oyunculuklarıyla gündem olan diziyi bu kez gündeme getiren bambaşka bir konu oldu.
Dikkatli bir izleyici tarafından yeniden gündeme getirilen çekim hatası, "Biz ne izlemişiz?" dedirtti.
Görüntülü konuşma sırasında yaşananları buradan izleyebilirsiniz:
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