Gördüğünüz Tüm Çekim Hatalarını Unutun: Burcu Biricik'li Hayat Şarkısı'nda Yaşananlara Çok Güleceksiniz!

Dizi sürelerinin 3 saati geçmesinin ardından dizilerdeki çekim hataları da arttı. Ancak bu defa göreceklerinize kendinizi hazırlayın, çünkü böylesini hiç görmediniz! Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun başrolünde oynadığı Hayat Şarkısı'nda yapılan hatayı görünce gerçekten şok olacaksınız.