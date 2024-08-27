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Aşk Adası'nda Eleştirilere Maruz Kalan Tuna, Programın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı!

Aşk Adası'nda Eleştirilere Maruz Kalan Tuna, Programın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı!

Aşk Adası
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 17:38

Aşk Adası'nda sevgilisi Özge'yi final öncesi terk edip Selena'yla flörtleşen Tuna, izleyenlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Instagram hesabına gelen yorumlara dayanamayan yarışmacı yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu.

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İngiliz yapımı Love Island'dan ülkemize uyarlanan Aşk Adası, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

İngiliz yapımı Love Island'dan ülkemize uyarlanan Aşk Adası, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

İlginç anlara sahne olan programda ön plana çıkan yarışmacılar olduğu gibi, yaptıklarıyla eleştirilen isimler de oluyor.

İlginç anlara sahne olan programda ön plana çıkan yarışmacılar olduğu gibi, yaptıklarıyla eleştirilen isimler de oluyor.

Özge'yle yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Tuna, final öncesi sevgilisinden ayrılınca büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Özge'yle yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Tuna, final öncesi sevgilisinden ayrılınca büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Özge ayrılığının üstüne bir de Selena'yla birbirlerini tanıma yoluna gitmesinin ardından ortalık fena karıştı!

Özge ayrılığının üstüne bir de Selena'yla birbirlerini tanıma yoluna gitmesinin ardından ortalık fena karıştı!

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını yorumlara kapatan yarışmacı, üstüne bir de dayanamayıp açıklama yaptı.

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını yorumlara kapatan yarışmacı, üstüne bir de dayanamayıp açıklama yaptı.
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"Bıktım kötü yorumlarınızdan" diyen Tuna, bunun bir program olduğunu ve gerçek hayatta böyle biri olmadığını dile getirerek programın kurgu olduğunu açıkladı.

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