Aşk Adası'nda Eleştirilere Maruz Kalan Tuna, Programın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı!
Aşk Adası'nda Eleştirilere Maruz Kalan Tuna, Programın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı!
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İngiliz yapımı Love Island'dan ülkemize uyarlanan Aşk Adası, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
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İlginç anlara sahne olan programda ön plana çıkan yarışmacılar olduğu gibi, yaptıklarıyla eleştirilen isimler de oluyor.
Özge'yle yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Tuna, final öncesi sevgilisinden ayrılınca büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
Özge ayrılığının üstüne bir de Selena'yla birbirlerini tanıma yoluna gitmesinin ardından ortalık fena karıştı!
Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını yorumlara kapatan yarışmacı, üstüne bir de dayanamayıp açıklama yaptı.
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"Bıktım kötü yorumlarınızdan" diyen Tuna, bunun bir program olduğunu ve gerçek hayatta böyle biri olmadığını dile getirerek programın kurgu olduğunu açıkladı.
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