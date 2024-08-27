MasterChef'te Muratcan'la İlgili İstatistik Tüm Bildiklerimizi Unutturdu!
MasterChef'te Muratcan'la İlgili İstatistik Tüm Bildiklerimizi Unutturdu!
MasterChef'te haftalar ilerledikçe yarışmacıların performansları netlik kazanıyor. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olarak görülen Muratcan'ın istatistiklerini Somer Şef açıkladı.
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Heyecanı ve temposu yüksek devam eden MasterChef Türkiye'de takımlar netleşmesinin ardından bir ayı geride bıraktık bile.
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Son olarak Ümmühan'ın elendiği yarışmada kıyasıya mücadeleye katılan pek çok yarışmacı, büyük fan gruplarına sahip olmaya başladı bile.
Hem hayranlarının hem yarışmadaki başarısının çok konuşulmasıyla en çok gündem olan isimlerden biri olan Muratcan'la ilgili bir istatistik ortalığı fena karıştırdı.
Meğer haftalardır ikinci kaptan yapılan Muratcan, geçtiğimiz haftayı 18. olarak tamamlamış!
Geçtiğimiz gün Somer Şef'ten 'kaşık' almak üzere oluşunu izlerken bu istatistikle karşılaşınca biz de şaşırdık doğrusu!
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