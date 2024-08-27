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Fatih Portakal Ekranlara Geri Dönüyor: Yeni Tanıtım Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Fatih Portakal Ekranlara Geri Dönüyor: Yeni Tanıtım Sosyal Medyanın Diline Düştü!

fatih portakal
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 12:49

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal yaz sezonunda ekranlardan ayrılmıştı. Portakal'ın kanalla yollarını ayırdığı söylentileri dolaşıyordu ancak Portakal bir döndü pir döndü.

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Gazeteci Fatih Portakal'ın Sözcü TV ile olan sözleşmesi 14 Haziran 2024 tarihinde sona ermişti ve yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu.

Gazeteci Fatih Portakal'ın Sözcü TV ile olan sözleşmesi 14 Haziran 2024 tarihinde sona ermişti ve yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu.

Ancak Portakal, seyircilerini rahatlatan bir açıklama yaparak, "Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim" demişti.

Ancak Portakal, seyircilerini rahatlatan bir açıklama yaparak, "Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim" demişti.

Portakal, yeni sezon anlaşmasını Sözcü TV ile yaptığını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile duyurdu.

Portakal, yeni sezon anlaşmasını Sözcü TV ile yaptığını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile duyurdu.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nin tanıtım filmi için Formula 3 aracıyla piste çıkan Portakal, "İşimiz başlıyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Ama önce sesi gelsin" dedi.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nin tanıtım filmi için Formula 3 aracıyla piste çıkan Portakal, "İşimiz başlıyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Ama önce sesi gelsin" dedi.

Fatih Portakal'ın bu tanıtım filmi sosyal medyada hızla yayıldı ve çok konuşuldu. Portakal'ın Formula 3 aracıyla piste çıkışı, bazı izleyiciler tarafından Acun Ilıcalı'ya benzetildi ve "Acun'a özenmiş", "Sanırsın Michael Schumacher" gibi yorumlar alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih Portakal'ın bu tanıtım filmi sosyal medyada hızla yayıldı ve çok konuşuldu. Portakal'ın Formula 3 aracıyla piste çıkışı, bazı izleyiciler tarafından Acun Ilıcalı'ya benzetildi ve "Acun'a özenmiş", "Sanırsın Michael Schumacher" gibi yorumlar alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte o tanıtım filmi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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