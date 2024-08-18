MasterChef'te Yeni Hafta İçin Paylaşım Yapan Beyza'ya Onur'dan Göndermeli Yanıt!

MasterChef'te yeni sezon fazlasıyla heyecanlı başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadeleye girdiği programda, birkaç ismin sık sık tartışmasının dışında birbirine yakıştırılan isimler de oldu. O isimlerden biri olan Beyza'ya yaptığı paylaşım sonrası shiplendiği Onur'dan gönderme geldi!