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MasterChef'te Yeni Hafta İçin Paylaşım Yapan Beyza'ya Onur'dan Göndermeli Yanıt!

MasterChef'te Yeni Hafta İçin Paylaşım Yapan Beyza'ya Onur'dan Göndermeli Yanıt!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 20:48

MasterChef'te yeni sezon fazlasıyla heyecanlı başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadeleye girdiği programda, birkaç ismin sık sık tartışmasının dışında birbirine yakıştırılan isimler de oldu. O isimlerden biri olan Beyza'ya yaptığı paylaşım sonrası shiplendiği Onur'dan gönderme geldi!

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MasterChef'te yeni sezon büyük bir heyecanla sürüyor. İki haftayı geride bıraktığımız programda yarışmacılar iddialarını şimdiden göstermeye başladı.

MasterChef'te yeni sezon büyük bir heyecanla sürüyor. İki haftayı geride bıraktığımız programda yarışmacılar iddialarını şimdiden göstermeye başladı.

Yarışmacılar arasında gerilimin hiç bitmediği gibi, program renkli görüntülere de şahit oluyor.

Yarışmacılar arasında gerilimin hiç bitmediği gibi, program renkli görüntülere de şahit oluyor.

Yarışmada birbirine yakıştırılan ikililerden biri olan Beyza ve Onur arasında aşk olabileceği iddia edilmişti.

Yarışmada birbirine yakıştırılan ikililerden biri olan Beyza ve Onur arasında aşk olabileceği iddia edilmişti.

Yarışmadaki yakınlıklarıyla da dikkat çeken ikiliden Beyza, eleme potasına girmediği için bu fotoğrafı "Hoşgeldin üçüncü hafta. 🤍" notuyla paylaştı.

Yarışmadaki yakınlıklarıyla da dikkat çeken ikiliden Beyza, eleme potasına girmediği için bu fotoğrafı "Hoşgeldin üçüncü hafta. 🤍" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın üstünden çok geçmeden Onur'dan gönderme gecikmedi ve fotoğrafı "O zaman hosbulduk tekrardan 🙏🏽🧿" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın üstünden çok geçmeden Onur'dan gönderme gecikmedi ve fotoğrafı "O zaman hosbulduk tekrardan 🙏🏽🧿" notuyla paylaştı.
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Dikkatli izleyiciden kaçmayan bu paylaşımlara yorum yağdı.

Dikkatli izleyiciden kaçmayan bu paylaşımlara yorum yağdı.
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