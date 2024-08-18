Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Yargı izleyen bebek gerçek değil, sana bir şey yapamaz.
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3. 😂
5. Ümmühan'ın benzediği o ikonik kişilik😂
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6. Yasin yine yaptı yapacağını😂
8. Bu haftanın gündemi MasterChef Deniz😂
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11. Kızılcık Şerbeti Doğa'yı performansı yüzünden gerçekten hamile sanan izleyici😂
12. Siz ne dersiniz?
13. 😂
15. 😂
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17. 😂
18. Sözelciler buraya😂
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