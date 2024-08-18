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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 16:56

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Yargı izleyen bebek gerçek değil, sana bir şey yapamaz.

1. Yargı izleyen bebek gerçek değil, sana bir şey yapamaz.
twitter.com

2. Eyyam-ı Bahur falan derken biz😂

3. 😂

3. 😂
twitter.com

4. Kızıl Goncalar hayranı sınır tanımıyor😂

5. Ümmühan'ın benzediği o ikonik kişilik😂

5. Ümmühan'ın benzediği o ikonik kişilik😂
twitter.com
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6. Yasin yine yaptı yapacağını😂

6. Yasin yine yaptı yapacağını😂
twitter.com

7. 😂

8. Bu haftanın gündemi MasterChef Deniz😂

8. Bu haftanın gündemi MasterChef Deniz😂
twitter.com

9. 😂

10. 😂

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11. Kızılcık Şerbeti Doğa'yı performansı yüzünden gerçekten hamile sanan izleyici😂

11. Kızılcık Şerbeti Doğa'yı performansı yüzünden gerçekten hamile sanan izleyici😂
twitter.com

12. Siz ne dersiniz?

12. Siz ne dersiniz?
twitter.com

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. 😂

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. 😂

17. 😂

17. 😂
twitter.com

18. Sözelciler buraya😂

18. Sözelciler buraya😂
twitter.com

19. 😂

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