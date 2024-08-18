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Şok İddia: MasterChef'te Bu Gece Elenecek İsim Sızdırıldı!

Şok İddia: MasterChef'te Bu Gece Elenecek İsim Sızdırıldı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 17:22

MasterChef'te bu akşam eleme potasındaki Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep kıyasıya yarışacak. Gecenin sonunda elenecek isim ise bazı hesaplar tarafından sızdırıldı. Bakın, o isim kimmiş?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-xG6ESNVFK/
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te eleme heyecanı resmen başladı.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te eleme heyecanı resmen başladı.

MasterChef'te ikinci haftanın eleme adayları Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep oldu.

MasterChef'te ikinci haftanın eleme adayları Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep oldu.

Bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılar kıyasıya bir rekabet gösterecek. Sonunda ise bir kişi elenecek.

Bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılar kıyasıya bir rekabet gösterecek. Sonunda ise bir kişi elenecek.

Bazı sosyal medya hesaplarından elenecek ismin kim olduğu sızdırıldı. Yedi kişi arasından gidecek ismin Ezgi olduğu iddia edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından elenecek ismin kim olduğu sızdırıldı. Yedi kişi arasından gidecek ismin Ezgi olduğu iddia edildi.

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