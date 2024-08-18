MasterChef'le İlgili Mizahını Kısık Ateşte Pişirip Herkesi Güldüren Birbirinden Komik Goygoyseverler
MasterChef'le İlgili Mizahını Kısık Ateşte Pişirip Herkesi Güldüren Birbirinden Komik Goygoyseverler
İzlerken gözümüz yemeklere ve kaosa doyarken, bir yandan da MasterChef mizahıyla gülme krizlerine giriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Ahahah aynısı gerçekten.
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2. Yakışmadı şefler 🥲
3. Dilara ayağa kalk büyüğün geldi
4. Danilo Şef doğru mu bu duyduklarımız?
5. Tam olarak bu 😂
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6. MasterChef'te benzerlik işini azaltalım gençler 😅
7. Yorum hepimiz adına yapılmış bence
8. Bu sezon efsaneydi gerçekten
9. Ahahahaha Prens'imiz yorumlamış
10. Olimpiyatlarda İtalya'ya kaybedince biz:
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11. Daha az önce uyarmıştım azaltalım diye 😅
12. Deniz yalnızca birkaç kişinin değil, tüm izleyenlerin diline dolanmış gibi
13. Nevzat gerçek bir ikon olma yolunda ilerliyor.
14. Doğru olabilir, araştırmanızı öneririm.
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