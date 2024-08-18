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MasterChef'le İlgili Mizahını Kısık Ateşte Pişirip Herkesi Güldüren Birbirinden Komik Goygoyseverler

MasterChef'le İlgili Mizahını Kısık Ateşte Pişirip Herkesi Güldüren Birbirinden Komik Goygoyseverler

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 18:11

İzlerken gözümüz yemeklere ve kaosa doyarken, bir yandan da MasterChef mizahıyla gülme krizlerine giriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Ahahah aynısı gerçekten.

1. Ahahah aynısı gerçekten.
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2. Yakışmadı şefler 🥲

2. Yakışmadı şefler 🥲

3. Dilara ayağa kalk büyüğün geldi

3. Dilara ayağa kalk büyüğün geldi
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4. Danilo Şef doğru mu bu duyduklarımız?

4. Danilo Şef doğru mu bu duyduklarımız?
twitter.com

5. Tam olarak bu 😂

5. Tam olarak bu 😂
twitter.com
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6. MasterChef'te benzerlik işini azaltalım gençler 😅

6. MasterChef'te benzerlik işini azaltalım gençler 😅
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7. Yorum hepimiz adına yapılmış bence

8. Bu sezon efsaneydi gerçekten

9. Ahahahaha Prens'imiz yorumlamış

10. Olimpiyatlarda İtalya'ya kaybedince biz:

10. Olimpiyatlarda İtalya'ya kaybedince biz:
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11. Daha az önce uyarmıştım azaltalım diye 😅

11. Daha az önce uyarmıştım azaltalım diye 😅
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12. Deniz yalnızca birkaç kişinin değil, tüm izleyenlerin diline dolanmış gibi

13. Nevzat gerçek bir ikon olma yolunda ilerliyor.

13. Nevzat gerçek bir ikon olma yolunda ilerliyor.
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14. Doğru olabilir, araştırmanızı öneririm.

14. Doğru olabilir, araştırmanızı öneririm.
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