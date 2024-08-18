Yaş Farkı Sorun mu? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkunlu Bir Gece Masalı Tanıtımı İzleyiciyi İkiye Böldü!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisi çekimlere başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan diziden bu kez daha detaylı bir tanıtım yayınlandı. Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan diziye yorum yağdı!