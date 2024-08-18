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Yaş Farkı Sorun mu? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkunlu Bir Gece Masalı Tanıtımı İzleyiciyi İkiye Böldü!

Yaş Farkı Sorun mu? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkunlu Bir Gece Masalı Tanıtımı İzleyiciyi İkiye Böldü!

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 22:13

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisi çekimlere başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan diziden bu kez daha detaylı bir tanıtım yayınlandı. Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan diziye yorum yağdı!

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren Bir Gece Masalı çekimlerine başladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren Bir Gece Masalı çekimlerine başladı.

Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza'nın olaylı başlayan aşklarını izleyeceğimiz dizide ikili arasındaki yaş farkı kadronun açıklanmasıyla tepki çekmişti.

Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza'nın olaylı başlayan aşklarını izleyeceğimiz dizide ikili arasındaki yaş farkı kadronun açıklanmasıyla tepki çekmişti.

Her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı'nın ilk tanıtımı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

Her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı'nın ilk tanıtımı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

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Sonunda diziden daha kapsamlı olan ikinci bir tanıtım geldi, sosyal medyadan yorum yağdı!

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