Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan 16 Yaşındaki Şirket Sahibi Yarışmacı Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan 16 Yaşındaki Şirket Sahibi Yarışmacı Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan yarıştı. Hayat hikayesiyle ağızları açık bırakan Çalışan, heyecanına yenik düşerek elendi.
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Kim Milyoner Olmak İster'e hayat hikayesiyle şaşkınlık yaratan 16 yaşında bir yarışmacı katıldı.
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Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan'ın mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi bulunuyormuş.
Kendine ait bir şirketi bulunan genç yarışmacı, heyecanına yenik düşerek 5. soruda elendi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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