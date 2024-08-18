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Büyük Şok! MasterChef Türkiye'de Elenen Yarışmacı Belli Oldu!

Büyük Şok! MasterChef Türkiye'de Elenen Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 00:19

MasterChef Türkiye'de ikinci hafta geride kaldı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından MasterChef'te kim elendi?

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MasterChef'te sezonun ilk haftasında elenerek yarışmaya veda eden isim Serhat olmuştu.

MasterChef'te sezonun ilk haftasında elenerek yarışmaya veda eden isim Serhat olmuştu.

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kendisine rakip olması için Zeynep'i seçti.

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kendisine rakip olması için Zeynep'i seçti.
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kendisine rakip olması için Zeynep'i seçti.

Takımlar oluştuktan sonra Mavi takımda Nevzat, Muratcan, Kaan, Eda, Kerem, Onur, Zübeyde, Nigar, Hakan ve Çağlar'dan oluşurken;

Takımlar oluştuktan sonra Mavi takımda Nevzat, Muratcan, Kaan, Eda, Kerem, Onur, Zübeyde, Nigar, Hakan ve Çağlar'dan oluşurken;

Kırmızı takımda Zeynep, Semih, Ezgi, Ümmühan, Emre, Alper, Beril, Beyza, Ayşe ve Deniz yer aldı.

Kırmızı takımda Zeynep, Semih, Ezgi, Ümmühan, Emre, Alper, Beril, Beyza, Ayşe ve Deniz yer aldı.

Kırmızı takımın kazandığı ilk oyun sonucu eleme adayları Kerem ve Kaan oldu.

Kırmızı takımın kazandığı ilk oyun sonucu eleme adayları Kerem ve Kaan oldu.
Kırmızı takımın kazandığı ilk oyun sonucu eleme adayları Kerem ve Kaan oldu.
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Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları Deniz ve Emre oldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Mavi takım oldu. Haftanın son takım eleme adayları Ezgi ve Zeynep oldu.

Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Mavi takım oldu. Haftanın son takım eleme adayları Ezgi ve Zeynep oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Mavi takım oldu. Haftanın son takım eleme adayları Ezgi ve Zeynep oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununa göre son eleme adayı Ümmühan oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununa göre son eleme adayı Ümmühan oldu.

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu!

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu!
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