Hamdü Senalar Olsun! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli mi Oldu?
Hamdü Senalar Olsun! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli mi Oldu?
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Son iki sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Ağustos'ta yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayına başlayacağı tarihle ilgili iki iddia var.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son iki sezonun en iddialı dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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Kadroya yeni isimlerin katılacağı ve diziden ayrılacak oyuncuların ayrılacağının açıklanmasıyla merak uyandıran Şerbo'nun 30 Ağustos'ta çekimlere başlayacağı açıklandı.
Merakla beklenen diziyle ilgili Birsen Altuntaş'tan önemli bir iddia geldi.
İddiaya göre Kızılcık Şerbeti 13 Eylül ya da 20 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
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