Hamdü Senalar Olsun! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli mi Oldu?

Son iki sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Ağustos'ta yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayına başlayacağı tarihle ilgili iki iddia var.

Kaynak: Birsen Altuntaş