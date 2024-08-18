Müjdemizi İsteriz: Yeni Sezon Dizilerinin Yayın Günlerinin Belli Olduğu İddia Edildi!
Müjdemizi İsteriz: Yeni Sezon Dizilerinin Yayın Günlerinin Belli Olduğu İddia Edildi!
Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan pek çok dizi var. Bir kısmının çekimlere başladığı diziler yaklaşık 1 ay içinde yayın hayatına başlayacak. Bir Twitter (X) kullanıcısı merakla beklenen bu yeni dizilerin yayınlanacağı günlerin az çok belirlendiğini iddia etti. Bakalım iddiaya göre hangi dizi, hangi akşam yayınlanacakmış?
Kaynak: Maria Del Pilar
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Dizi sevdalılarına müjde niteliğinde bir haberle, yeni sezonda 35 yeni dizinin yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu.
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Merakla beklenen diziler yavaş yavaş okuma provalarına ve çekimlere başlarken, bazılarından tanıtımlar gelmeye başladı bile.
Biz gelişmeleri merak ederken bir Twitter kullanıcısı dizilerin yayın günlerinin neredeyse belli olduğunu iddia etti.
Maria Del Pilar adlı kullanıcının iddiasına göre ATV dizileri net olmamakla birlikte, dizilerin yayın günleri bu şekilde belirlenmiş.
Buna göre Karadut ve Deha, Kızıl Goncalar'a;
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Bir Gece Masalı Bahar'a;
Leyla Sandık Kokusu'na, Taş Kağıt Makas ve Kuruluş Osman'a;
Kötü Kan, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'ne rakip olacak!
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