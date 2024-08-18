Müjdemizi İsteriz: Yeni Sezon Dizilerinin Yayın Günlerinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan pek çok dizi var. Bir kısmının çekimlere başladığı diziler yaklaşık 1 ay içinde yayın hayatına başlayacak. Bir Twitter (X) kullanıcısı merakla beklenen bu yeni dizilerin yayınlanacağı günlerin az çok belirlendiğini iddia etti. Bakalım iddiaya göre hangi dizi, hangi akşam yayınlanacakmış?

Kaynak: Maria Del Pilar