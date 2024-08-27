MasterChef Nevzat Bileğindeki Pembe Tokayla İlgili Gizeme Bir Son Verdi!
MasterChef Nevzat Bileğindeki Pembe Tokayla İlgili Gizeme Bir Son Verdi!
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Nevzat, bileğine taktığı ve izleyicilerin merakını uyandıran tokanın ne olduğunu sonunda açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te takım yarışlarının başlamasıyla birlikte hem kıyasıya mücadele hem de eğlence bir aradaki yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen bir kadro elde edilen sezonda, pek çok yarışmacının ne yaptığı daha ilk haftadan konuşulur oldu.
Yarışmanın en renkli ve en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Nevzat, bu kez yaptığı yemeklerle değil de koluna taktığı pembe tokayla gündeme geldi.
İzleyicinin gözünden kaçmayan toka büyük merak uyandırmıştı.
Nevzat o merakı giderdi ve pembe tokayı arkadaşlarının isteği üzerine bir günlüğüne taktığını açıkladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın