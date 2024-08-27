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MasterChef Nevzat Bileğindeki Pembe Tokayla İlgili Gizeme Bir Son Verdi!

MasterChef Nevzat Bileğindeki Pembe Tokayla İlgili Gizeme Bir Son Verdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 00:30

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Nevzat, bileğine taktığı ve izleyicilerin merakını uyandıran tokanın ne olduğunu sonunda açıkladı!

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MasterChef'te takım yarışlarının başlamasıyla birlikte hem kıyasıya mücadele hem de eğlence bir aradaki yerini aldı.

MasterChef'te takım yarışlarının başlamasıyla birlikte hem kıyasıya mücadele hem de eğlence bir aradaki yerini aldı.

Sevilen bir kadro elde edilen sezonda, pek çok yarışmacının ne yaptığı daha ilk haftadan konuşulur oldu.

Sevilen bir kadro elde edilen sezonda, pek çok yarışmacının ne yaptığı daha ilk haftadan konuşulur oldu.

Yarışmanın en renkli ve en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Nevzat, bu kez yaptığı yemeklerle değil de koluna taktığı pembe tokayla gündeme geldi.

Yarışmanın en renkli ve en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Nevzat, bu kez yaptığı yemeklerle değil de koluna taktığı pembe tokayla gündeme geldi.

İzleyicinin gözünden kaçmayan toka büyük merak uyandırmıştı.

Nevzat o merakı giderdi ve pembe tokayı arkadaşlarının isteği üzerine bir günlüğüne taktığını açıkladı!

Nevzat o merakı giderdi ve pembe tokayı arkadaşlarının isteği üzerine bir günlüğüne taktığını açıkladı!
twitter.com

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