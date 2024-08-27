MasterChef Kerem, "Takım Ablası" Takıntısına Rest Çekti!
MasterChef Kerem, "Takım Ablası" Takıntısına Rest Çekti!
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Kerem'in isyanı damga vurdu. Mavi takıma seçilen Kerem, Hakan'ın 'Bir ablayı almalıyız' çıkışına 'Abla almak zorunda mıyız?' diyerek karşılık verdi.
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MasterChef Türkiye'nin her sezonunda muhakkak "takımın ablası" olarak görülen kadın yarışmacılar yer alıyor.
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Bu sezonun takım ablaları Zübeyde ve Nigar olurken, özellikle ev yemeklerine yatkın olan takım ablalarını kaptanlar kaçırmadan almak istiyor.
Son bölümde mavi takım kaptanı olan Hakan da diğer yarışmacılar gibi bir ablayı takıma almak için harekete geçerken Kerem'in engeline takıldı.
"Niye abla almak zorundayız?" çıkışı yapan Kerem bu konuda isyan ederken, yıllardır devam eden bu geleneği yıkan ilk yarışmacı oldu.
Peki siz Kerem'in bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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