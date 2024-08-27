Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Kerem, "Takım Ablası" Takıntısına Rest Çekti!

MasterChef Kerem, "Takım Ablası" Takıntısına Rest Çekti!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 13:00

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Kerem'in isyanı damga vurdu. Mavi takıma seçilen Kerem, Hakan'ın 'Bir ablayı almalıyız' çıkışına 'Abla almak zorunda mıyız?' diyerek karşılık verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'nin her sezonunda muhakkak "takımın ablası" olarak görülen kadın yarışmacılar yer alıyor.

MasterChef Türkiye'nin her sezonunda muhakkak "takımın ablası" olarak görülen kadın yarışmacılar yer alıyor.

Bu sezonun takım ablaları Zübeyde ve Nigar olurken, özellikle ev yemeklerine yatkın olan takım ablalarını kaptanlar kaçırmadan almak istiyor.

Bu sezonun takım ablaları Zübeyde ve Nigar olurken, özellikle ev yemeklerine yatkın olan takım ablalarını kaptanlar kaçırmadan almak istiyor.

Son bölümde mavi takım kaptanı olan Hakan da diğer yarışmacılar gibi bir ablayı takıma almak için harekete geçerken Kerem'in engeline takıldı.

Son bölümde mavi takım kaptanı olan Hakan da diğer yarışmacılar gibi bir ablayı takıma almak için harekete geçerken Kerem'in engeline takıldı.

"Niye abla almak zorundayız?" çıkışı yapan Kerem bu konuda isyan ederken, yıllardır devam eden bu geleneği yıkan ilk yarışmacı oldu.

"Niye abla almak zorundayız?" çıkışı yapan Kerem bu konuda isyan ederken, yıllardır devam eden bu geleneği yıkan ilk yarışmacı oldu.

Peki siz Kerem'in bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz Kerem'in bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın