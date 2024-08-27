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İnci Taneleri'nin Cenk'i Bekir Aksoy, Dizide Eleştirilen Pavyon Sahneleriyle İlgili Konuştu!

İnci Taneleri'nin Cenk'i Bekir Aksoy, Dizide Eleştirilen Pavyon Sahneleriyle İlgili Konuştu!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 00:07

Geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri'nde pavyon ve dans sahneleri çok konuşulmuştu. Dizide Cenk karakterini canlandıran Bekir Aksoy, o sahneler ve pavyon kültürüyle ilgili konuştu.

Kaynak: Magazin Burada

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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri kısa sürede büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri kısa sürede büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

Oyuncu kadrosu ve merak uyandıran konusuyla ilgi çeken dizide izleyicinin cevap aradığı pek çok soruya ancak ikinci sezonla birlikte yanıt bulacağız.

Oyuncu kadrosu ve merak uyandıran konusuyla ilgi çeken dizide izleyicinin cevap aradığı pek çok soruya ancak ikinci sezonla birlikte yanıt bulacağız.

Dilber'in meşhur dansları ve pavyon sahneleriyle de çok konuşulan dizi, bu kez de Cenk karakterini canlandıran Bekir Aksoy'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

Dilber'in meşhur dansları ve pavyon sahneleriyle de çok konuşulan dizi, bu kez de Cenk karakterini canlandıran Bekir Aksoy'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu pavyon sahnelerinin toplumumuzun kültürünü bozmaya yönelik olmadığını, zaten kültürümüzün içinde olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu pavyon sahnelerinin toplumumuzun kültürünü bozmaya yönelik olmadığını, zaten kültürümüzün içinde olduğunu dile getirdi.

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