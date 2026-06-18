Maarif Model Matematik Öğretim Programı’nın İki Yılı: Bütüncül mü, Bütün Bir Bilmece mi?

Matematikte akıl yürütme farklı becerilerle karşımıza çıkar ama üç temel olarak ele alınabilir:

Tümdengelim (kesinlik), tümevarım (genelleme) ve abdüksiyon (en iyi açıklama).

Yani mantığın hem yaratıcılığın bir arada dans ettiği bir alan.

Fakat Maarif Modeli bu dansta sezgiyi başrole alıyor, aklı arka planda bırakıyor.

Sezgi elbette önemli — ama her sezgi doğruya götürmez. Bilim felsefecisi Lakatos’un dediği gibi, matematik hatalar ve düzeltmelerle ilerler. Eğer “hissediyorum, o halde doğrudur” anlayışı hâkim olursa, o eleştirel döngü zayıflar. Matematik o zaman bir düşünme biçimi olmaktan çıkıp, “his temelli onaylama”ya dönüşür.

Üstelik müfredat içeriği de bu sezgisel yönü destekler biçimde dağınık. Bir yıl fonksiyon anlatılmadan doğrusal fonksiyon işleniyor, ertesi yıl fonksiyonun kendisi ve aralarında 15 ay gibi bir süre var, kalıcılık açısından bile mümkün değil. Kavramlar birbirine bağlanmadan, sezgiye bırakılıyor.

Öğrencinin zihni “matematiksel bütün” değil, “parçalı bilgi adacıkları” haline geliyor. Yani sen bir şey öğrendin sanki ama ne öğrendin belli değil, yüzeysel.

“Sezgi aklın en güzel yoldaşıdır — ama kaptan koltuğunu ona bırakırsanız, gemi ilk fırtınada kaybolur.”

“Bütüncül Model mi, Eğitimde Bilmece mi?”

14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Matematik ve Bilgisayar Eğitimi Sempozyumu’nda sahneye çıkan program yazarları akademisyenler, Maarif Modeli’nde Matematik Öğretim Programı’nı anlatırken bir tür “kendi labirentlerinde kaybolan mimarlar” izlenimi bıraktılar. Panel boyunca, “öğretmenler programı okumuyor”, “okuryazarlıkları zayıf” , “becerilerin önemi”, “İntegrale gerek yoktu” gibi savunmalar yapıldı; ama anlaşılan o ki yazarlar kendilerine şu soruyu hiç sormadı: Okunabilir ve anlaşılabilir mi bu program?

Kavramsal beceriler, sosyo-duygusal beceriler, eğilimler, okuryazarlık bileşenleri, matematiksel içerik… derken, Maarif Model Matematik Öğretim Programı metni bir eğitim ansiklopedisine dönmüş durumda. Aynı Sempozyum’da diğer akademisyenler de kayboluşlarını program yazarlarına panelde aktardılar. Uzun yıllardır matematik eğitimine hizmet vermiş alanın önde gelen akademisyenlerinden biri “Bilgi olmadan beceri nasıl olur?” sorusuna yanıt alamadı, bir diğeri ise “onca yıllık akademisyenim bu yaşımda program okuryazarı olmadığımı sayenizde öğrendim” dedi. Program yazarlarından bir akademisyen ise öğretmenlere yüklenerek program okuryazarlığınız düşük olarak yanıtladı. Siz programı anlatamamış ya da yazamamış olabilir misiniz?

Alanında yıllarını vermiş akademisyenler bile bu kadar karmaşık yapıyı çözememişken, öğretmenden 5–10 günlük bir “askı süresi” içinde, yaz tatilinde açıklanan programı 2024 Eylül’de eğitim almadan uygulaması beklendi. Üstelik kitaplar eline Eylül ortasında ancak geçmişken… Gerçekten, nasıl çözsün? Ardından 2024 ortaları ve 2025 seminer dönemlerinde öğretmenlere maarif modeli eğitimleri adı altında yapılan hizmet içi eğitimlerin sunu metinlerini okumaya dönmesi ile birlikte öğretmenler de ne yapacaklarını şaşırdılar.

Bruner’in dediği gibi, anlam kurma süreçleri zaman ve etkileşim ister; fakat burada ne zamana yer var ne de açıklığa. Sempozyuma katılan deneyimli akademisyenlerin bile “biz de tam anlayamadık” dediği bir programdan söz ediyoruz.

Yani ortada, sadece yazarlarının anladığı! bir metin var — ve bu da “bütüncül model” değil, kapalı devre bir epistemolojik elitizm yaratıyor. Bir ülkenin anayasası vatandaşı tarafından okunup net olarak nasıl anlaşılabilir olma zorunluluğu taşıyorsa, öğretim programları da eğitim camiasının anayasasıdır ve net olarak herkes tarafından anlaşılmalıdır. Maarif Model Öğretim Programları ise alanın uzmanı tarafından bile zor anlaşılacak bir yapıya sahip.

“Eğer bir öğretim programını sadece yazarları anlayabiliyorsa, o artık öğretim değil, bir gizem kültüdür.”

Program mı değişti, yoksa hepimiz mi sistem hatasına düştük?

Türkiye yıllardır matematikte belli bir çizgi tutturmuşken, Maarif Modeli’yle birlikte bir sabah uyandık ve o çizgi yerinde yoktu.

Sanki biri “eski matematiği sil, yenisini yükle” demiş gibi.

Üstelik bu değişim öyle bir hızla geldi ki, öğretmenlerin neyi nasıl öğreteceğini, öğrencilerin de neyi nasıl öğreneceğini bilmediği bir “ara sınıf kaosu” doğdu.

Bir öğretmen için en zor şey, anlamadığı/anlamlandıramadığı bir programı uygulamaktır; bir öğrenci içinse, işin sonunda neyle karşılaşacağını bilmeden hazırlanmak.

Şu anda Türkiye’de binlerce öğrenci, liseye geçişte ve üniversite sınavında hangi öğrenme çıktısının hangi “beceri”ye denk geldiğini ve nasıl sorulacağını çözmeye çalışıyor.

Kısacası, sistem denklemini değiştirdik ama bilinmeyen sayısı arttı.

Bu kadar belirsizlikle başarı beklemek, pusulasız gemiyle okyanusa açılmak gibi.

Ülke çapında bir epistemik sisin içindeyiz ve herkes birbirine “sen de anlamadın, değil mi?” diye bakıyor.

“Eğitimde reform yaptık ama kimse neyi reform ettiğimizi bilmiyor — işte tam bir bizim usul denklem!”