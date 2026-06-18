Maarif Model Matematik Öğretim Programı’nın İki Yılı: Bütüncül mü, Bütün Bir Bilmece mi?

Programda bazı konuların çıkarılması tam bir muamma. En çok konuşulan örnek: “İntegral.”
Bir anda ortadan kayboldu — ve kimse nedenini tam olarak açıklayamadı. Antalya’daki Sempozyum’da program yazarlarından biri “Liseden mezun olan biri integrali nerede kullanacak?” diyerek durumu özetlemeye çalıştı. Ama işte tam da burada mesele başlıyor.
Eğer mantık buysa, o zaman neden trigonometrik fonksiyonları (oran değil) hâlâ öğretiyoruz?
Bu konuların hiçbiri artık calculus ya da analiz temelli biçimde Maarif Modeli Matematik Programı’nda işlenmiyor; ne limit var ne türev ne de integral.
O zaman “günlük hayatta kullanılmıyor” bahanesiyle integral çıkıyorsa, diğerleri neden duruyor?
Matematiği “işe yarayıp yaramama” üzerinden değerlendirmek, bilimi “alışveriş listesi”ne çevirmek gibi.
Kaldı ki lisede öğrendiğimiz çoğu şey günlük hayatta kullanılmaz zaten.
Ama kimse “neden ikinci dereceden denklem öğretiyoruz, markette lazım olmuyor” diye sormuyor. Çünkü amaç günlük yaşam değil, üniversiteye sağlam bir altyapıyla gitmek ve düşünmede derinleştirmeyi sağlamak.
Lise matematik bir “günlük pratikler dersi” değil, düşünme biçimi kazandırma sürecidir. Bu süreçte beceriler edinirsiniz ama becerileri size öğretmeye çalışan bir matematik sizi kayboluşa sürükler.
İntegrali kaldırmak, öğrencinin zihninden sadece bir konu başlığını değil, matematiksel düşünme ve inceleme sürekliliğini de kaldırmak demek. Artık lise matematiği, üniversiteye değil, “yarım kalan bir düşünme yolculuğuna” hazırlıyor.
“İntegrali çıkardık ama yerine ne koyduğumuzu kimse bilmiyor — sanırım biz de hesaplamadık.”
Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Kılavuzu’nun Belirsizliği
Bu tabloya bir de MEB tarafından yayımlanan Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Kılavuzu eklendiğinde, belirsizlik daha da derinleşiyor. Ne yazık ki bu kılavuz, kendi kendisine bile kılavuzluk edemeyecek kadar dağınık ve acele hazırlanmış bir metin izlenimi veriyor. Üstelik kılavuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan bazı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye dönük olarak hazırlanmış gibi görünse de bu becerilerin aslında daha alt düzeydeki bütünleşik becerilerden ve her birinin ayrı süreç bileşenlerinden oluştuğu gerçeğini yeterince açıklığa kavuşturmuyor. Sorular incelendiğinde hangi sorunun hangi beceriyi, hangi süreç bileşeni üzerinden ve nasıl ölçtüğü çoğu zaman belirsiz kalıyor. Bu durum, Maarif Modeli’nin en kritik ayağı olan ölçme-değerlendirme boyutunu da boşa düşürüyor. Daha vahimi, kılavuzda dil hataları bulunması ve kendi koyduğu ölçütlere bile sadık kalınmaması; örneğin gerçek yaşam temelli olması gereken sorularda gerekli bağlam bilgilerinin yer almaması, meselenin yalnızca teknik değil, yapısal bir sorun olduğunu gösteriyor. Böyle bir metin ülkenin eğitim geleceğine nasıl ışık tutabilir? Bugün 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 7. ve 11. sınıfta olacak öğrenciler hâlâ nasıl bir LGS ya da üniversite sınavıyla karşılaşacaklarını bilmiyor. Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek sınavların yönü bu kadar belirsizken, aslında belirsizleşen yalnızca sınav sistemi değil; ülkenin eğitim ufku, ailelerin güven duygusu ve öğrencilerin geleceğe dair umududur.
“Kılavuzun kendisi pusulasızsa, öğrenciden doğru yolu bulmasını beklemek eğitim değil, toplumsal bir belirsizlik denizidir.”
Son Söz:
Maarif Modeli’nin matematik programı iyi niyetle - genelde böyle söylüyor program yazarları ama kötü niyetle zaten olmaz- hazırlanmış olabilir; ama iyi niyet, pedagojik yeterlilik değildir.
Kitlesel başarısızlığın yolu tarihsel açıdan da çoğunlukla da iyi niyet taşları ile döşelidir.
Bir program, değerleri merkeze alırken bilimin ve matematiğin doğasını ihmal ederse, ortaya çıkan şey “bütüncül model” değil, epistemolojik bir labirent olur. Ve o labirentin çıkışını ne öğrenciler, ne öğretmenler, ne akademisyenler ne de program yazarları bulabiliyor gibi görünüyor.
Bu tabloyla başarıdan söz etmek ise neredeyse bir hayal.
Çünkü başarı, yalnızca ölçme sonuçlarıyla değil; anlamla, süreklilikle ve tutarlılıkla gelir.
Bugün Türkiye’de öğrenciler, öğretmenler ve veliler aynı soruyu soruyor: “Biz ne öğreniyoruz?”
Eğer bu sorunun cevabı verilemiyorsa, o sistemin başarısı artık istatistiklerde değil, kaybolan motivasyonlarda aranmalıdır.
Üstelik mesele sadece pedagojik değil, ekonomik de.
Yıllardır belli bir öğretim yapısı ve materyal düzeni üzerine kurulmuş bir sistemi bir gecede değiştirmek; öğretmen eğitiminden ölçme araçlarına, ders kitaplarından özel kurslara kadar uzanan dev bir ekosistemi altüst etmek anlamına geliyor.
Bu, sadece sınıflarda değil, ülkenin eğitim ekonomisinde ve gelecek ekonomisinde de kırılma yaratır. Bunda etkisi olan herkesin de vicdanını ciddi şekilde sorgulaması gerekir. Programın bu hızda ve bu ölçekle uygulanması, hem insan kaynağı hem mali kaynak açısından sürdürülemez bir yük doğurur.
Kısacası, Maarif Model Matematik Öğretim Programı’ndaki dengesizlikler bütüncüllüğü, milyarlarca dolarlık ekonomik bir maliyete ve kaybolacak olan milyonlarca öğrenciye dönüşmek üzeredir.
Bu durumun hesabını verecek olanlar kimlerdir?
Prof. Dr. Burak Karabey
Dokuz Eylül Üniversitesi