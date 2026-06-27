Polonya Başardı, Türkiye Hala Arıyor: Son 20 Yılda Eğitimde İki Ülkenin Hikayesi
Aynı Noktadan Başlayan İki Ülke
Bu yazının temel argümanı şudur: Polonya’nın eğitimdeki başarısı, uzun vadeli ve istikrarlı politikalar sayesinde mümkün olurken, Türkiye’nin aynı sıçramayı yapamamasının en önemli nedeni sistemdeki süreklilik eksikliğidir.
2000’li yılların başında Polonya ile Türkiye arasında ekonomik gelişmişlik, eğitim altyapısı ve öğrenci başarıları açısından büyük farklar yoktu.
Her iki ülke de eğitim sistemlerini dönüştürmeye çalışıyor, küresel rekabette yer almak istiyor ve genç nüfusunu geleceğe hazırlamanın yollarını arıyordu.
Bugün ise uluslararası eğitim göstergeleri iki ülkenin farklı yönlere gittiğini açıkça ortaya koyuyor.
Polonya, eğitim reformlarını uzun vadeli bir devlet politikası haline getirerek Avrupa’nın en başarılı eğitim sistemlerinden biri oldu.
Türkiye ise önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen hâlâ yapısal sorunlarla mücadele ediyor.
Peki son 20 yılda ne oldu?
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