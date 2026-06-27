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Polonya Başardı, Türkiye Hala Arıyor: Son 20 Yılda Eğitimde İki Ülkenin Hikayesi

Polonya Başardı, Türkiye Hala Arıyor: Son 20 Yılda Eğitimde İki Ülkenin Hikayesi

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
27.06.2026 - 13:03
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Aynı Noktadan Başlayan İki Ülke 

Bu yazının temel argümanı şudur: Polonya’nın eğitimdeki başarısı, uzun vadeli ve istikrarlı politikalar sayesinde mümkün olurken, Türkiye’nin aynı sıçramayı yapamamasının en önemli nedeni sistemdeki süreklilik eksikliğidir. 

2000’li yılların başında Polonya ile Türkiye arasında ekonomik gelişmişlik, eğitim altyapısı ve öğrenci başarıları açısından büyük farklar yoktu. 

Her iki ülke de eğitim sistemlerini dönüştürmeye çalışıyor, küresel rekabette yer almak istiyor ve genç nüfusunu geleceğe hazırlamanın yollarını arıyordu. 

Bugün ise uluslararası eğitim göstergeleri iki ülkenin farklı yönlere gittiğini açıkça ortaya koyuyor. 

Polonya, eğitim reformlarını uzun vadeli bir devlet politikası haline getirerek Avrupa’nın en başarılı eğitim sistemlerinden biri oldu. 

Türkiye ise önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen hâlâ yapısal sorunlarla mücadele ediyor. 

Peki son 20 yılda ne oldu?

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Polonya’nın Sessiz Eğitim Devrimi

Polonya’nın Sessiz Eğitim Devrimi

Polonya’nın dönüşümü 1999 yılında başlayan kapsamlı eğitim reformlarıyla başladı. 

Ülke üç kritik karar aldı: 

1. Eğitimi Merkezileştirmek Yerine Kaliteyi Merkezine Aldı 

Polonya eğitim sisteminde okul sayısını artırmaktan çok öğrenme kalitesine odaklandı.

Müfredatlar sadeleştirildi ve ezber yerine problem çözme becerileri ön plana çıkarıldı. 

Öğrencilerin erken yaşta akademik olarak ayrıştırılması geciktirilerek dezavantajlı öğrencilerin sistemde daha uzun süre kalması sağlandı. 

2. Öğretmeni Sistemin Kalbine Yerleştirdi 

Polonya reformlarının merkezinde öğretmen vardı. 

Öğretmen yetiştirme standartları yükseltildi, mesleki gelişim desteklendi ve okullar üzerindeki aşırı bürokratik baskılar azaltıldı. 

Eğitim politikalarının sık sık değişmemesi de bu yaklaşımı güçlendirdi.

3. Reformları Siyasi Değil Ulusal Mesele Olarak Gördü

Belki de en önemli fark buydu. 

Hükümetler değişse bile eğitimde temel hedefler korunarak uzun vadeli bir yön duygusu sürdürüldü. 

Sonuç olarak Polonya, OECD’nin PISA araştırmalarında dünyanın en hızlı yükselen ülkelerinden biri haline geldi. Uzmanlar bu yükselişi son 20 yılın en başarılı eğitim reform örneklerinden biri olarak gösteriyor. (World Class Learning Systems)

PISA Sonuçları Bize Ne Söylüyor?

PISA Sonuçları Bize Ne Söylüyor?

2022 PISA sonuçlarına göre Polonya öğrencileri matematikte 489, okumada 489 ve fende 499 puan aldı. 

Bu sonuçlar OECD ortalamasının üzerinde yer alıyor. Polonya’da öğrencilerin yüzde 77’si temel matematik yeterliliğine ulaşırken üst düzey performans gösteren öğrenci oranı da ortalamanın üzerinde. (OECD

Türkiye ise son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen matematik, okuma ve fen alanlarında OECD ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Matematikte temel yeterlilik düzeyine ulaşan öğrenci oranı yüzde 61 seviyesinde. (OECD

Bu tablo Türkiye’nin başarısız olduğu anlamına gelmiyor.

Aslında Türkiye son on yılda OECD içinde en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri oldu; özellikle matematik ve fen alanlarında uzun dönemli ilerleme dikkat çekiyor. (gpseducation.oecd.org

Ancak Polonya’nın ulaştığı seviyeye yaklaşabilmek için hâlâ önemli bir mesafe bulunuyor.

Türkiye Neden Aynı Sıçramayı Yapamadı?

Bunun tek bir nedeni yok. 

Ancak birkaç temel başlık öne çıkıyor. 

Sürekli Değişen Sistem 

Son 20 yılda Türkiye’de sınav sistemleri, okul yapıları, müfredatlar ve öğretmen politikaları sık sık değişti. 

Her değişiklik iyi niyetle yapılsa da sistemde uzun vadeli istikrar oluşmasını zorlaştırdı. 

Nicelik Başarısı, Nitelik Sorunu 

Türkiye eğitimde erişim konusunda önemli başarılar elde etti. Okullaşma oranları yükseldi ve üniversite sayıları arttı. 

Fakat öğrenme kalitesi aynı hızda gelişmedi. 

Sosyoekonomik Eşitsizlikler 

Türkiye’de öğrencinin başarısı ile ailesinin gelir düzeyi arasındaki ilişki hâlâ oldukça güçlü. 

Farklı bölgelerdeki eğitim fırsatları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü 

Birçok araştırmacı Türkiye’nin gelecekteki en büyük eğitim yatırımının okul binalarından çok öğretmen niteliği ve mesleki gelişim alanında olması gerektiğini vurguluyor.

İlginç Bir Gerçek: Polonya da Düşüş Yaşıyor

İlginç Bir Gerçek: Polonya da Düşüş Yaşıyor

Burada önemli bir ayrıntı var. 

Polonya’nın hikâyesi tamamen kusursuz değil. 

2022 PISA sonuçlarında Polonya da önceki yıllara göre belirgin bir gerileme yaşadı. 

Uzmanlar bunun bir kısmını pandemi etkilerine, bir kısmını ise son yıllarda yapılan bazı reform değişikliklerine bağlıyor. (Publications Office of the EU

Yani eğitim başarısı bir kez kazanılıp sonsuza kadar korunan bir durum değil; sürekli bakım isteyen canlı bir sistem. 

Türkiye Polonya’dan Ne Öğrenebilir? 

Belki de asıl soru budur. 

Polonya’nın başarısının arkasında sihirli bir teknoloji, olağanüstü bütçeler veya mucizevi ders kitapları yoktu. 

Asıl fark; 

  • Eğitimde uzun vadeli istikrar, 

  • Öğretmene duyulan güven, 

  • Ezber yerine düşünmeye odaklanan müfredat, 

  • Fırsat eşitliğini önceleyen politikalar, 

  • Ve reformların siyasi döngülerin ötesinde  

Türkiye’nin son yıllardaki yükseliş eğilimi umut vericidir. 

Ancak önümüzdeki dönemin asıl meselesi daha fazla okul yapmak değil, daha fazla öğrenme üretmek olacaktır. 

Çünkü 21. yüzyılda ülkeleri zenginleştiren şey doğal kaynaklar değil; düşünebilen, üretebilen ve birlikte çalışabilen insan kaynağıdır. 

Ve bu kaynak herhangi bir maden ocağında değil, sınıflarda yetişmektedir.

Artık soru “neden geride kaldık?” değil, “bundan sonra neyi farklı yapacağız?” olmalıdır. Bunun için somut adımlar atılması gerekmektedir: Eğitim politikalarında en az 10 yıllık değişmez bir yol haritası oluşturulmalı, öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sistemi yeniden yapılandırılmalı, dezavantajlı bölgeler için hedefli kaynak dağıtımı yapılmalı ve müfredat eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerini merkeze alacak şekilde sadeleştirilmelidir. Bu adımlar siyasi tartışmaların ötesine taşınmalı ve ulusal bir mutabakatla korunmalıdır. Türkiye’nin eğitimde sıçrama yapması hâlâ mümkündür; ancak bunun için karar vericilerin, eğitimcilerin ve toplumun birlikte hareket etmesi şarttır. Şimdi kararlı, tutarlı ve uzun vadeli bir dönüşüm başlatma zamanıdır. 

Saygılarımla, 

Kayhan Karlı 

YÖMEV Başkanı

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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