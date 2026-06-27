Polonya Başardı, Türkiye Hala Arıyor: Son 20 Yılda Eğitimde İki Ülkenin Hikayesi

Burada önemli bir ayrıntı var.

Polonya’nın hikâyesi tamamen kusursuz değil.

2022 PISA sonuçlarında Polonya da önceki yıllara göre belirgin bir gerileme yaşadı.

Uzmanlar bunun bir kısmını pandemi etkilerine, bir kısmını ise son yıllarda yapılan bazı reform değişikliklerine bağlıyor. ( Publications Office of the EU )

Yani eğitim başarısı bir kez kazanılıp sonsuza kadar korunan bir durum değil; sürekli bakım isteyen canlı bir sistem.

Türkiye Polonya’dan Ne Öğrenebilir?

Belki de asıl soru budur.

Polonya’nın başarısının arkasında sihirli bir teknoloji, olağanüstü bütçeler veya mucizevi ders kitapları yoktu.

Asıl fark;

Eğitimde uzun vadeli istikrar,

Öğretmene duyulan güven,

Ezber yerine düşünmeye odaklanan müfredat,

Fırsat eşitliğini önceleyen politikalar,

Ve reformların siyasi döngülerin ötesinde

Türkiye’nin son yıllardaki yükseliş eğilimi umut vericidir.

Ancak önümüzdeki dönemin asıl meselesi daha fazla okul yapmak değil, daha fazla öğrenme üretmek olacaktır.

Çünkü 21. yüzyılda ülkeleri zenginleştiren şey doğal kaynaklar değil; düşünebilen, üretebilen ve birlikte çalışabilen insan kaynağıdır.

Ve bu kaynak herhangi bir maden ocağında değil, sınıflarda yetişmektedir.

Artık soru “neden geride kaldık?” değil, “bundan sonra neyi farklı yapacağız?” olmalıdır. Bunun için somut adımlar atılması gerekmektedir: Eğitim politikalarında en az 10 yıllık değişmez bir yol haritası oluşturulmalı, öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sistemi yeniden yapılandırılmalı, dezavantajlı bölgeler için hedefli kaynak dağıtımı yapılmalı ve müfredat eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerini merkeze alacak şekilde sadeleştirilmelidir. Bu adımlar siyasi tartışmaların ötesine taşınmalı ve ulusal bir mutabakatla korunmalıdır. Türkiye’nin eğitimde sıçrama yapması hâlâ mümkündür; ancak bunun için karar vericilerin, eğitimcilerin ve toplumun birlikte hareket etmesi şarttır. Şimdi kararlı, tutarlı ve uzun vadeli bir dönüşüm başlatma zamanıdır.

Saygılarımla,

Kayhan Karlı

YÖMEV Başkanı