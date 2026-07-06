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"Minute, Papillon!" Belki de Öğretmenlerin En Çok Duyması Gereken Cümle Bu

etiket "Minute, Papillon!" Belki de Öğretmenlerin En Çok Duyması Gereken Cümle Bu

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 17:24
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Fransızların hoş bir deyimi var: 'Minute, papillon!'

Kelime kelime çevirdiğinizde kulağa biraz tuhaf geliyor: 'Bir dakika, kelebek!' Ama asıl anlamı şu: 'Acele etme. Dur biraz. Yavaşla.'

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Belki de bugün eğitim dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu cümle tam olarak bu.

Belki de bugün eğitim dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu cümle tam olarak bu.

Çünkü okullar giderek daha hızlı koşuyor. Müfredatlar sıkışıyor, sınavlar yaklaşıyor, kazanımlar yetiştirilmeye çalışılıyor. Öğretmenler sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde. Oysa çocuklar yarışmak için değil, büyümek için okula gelir.

Gerçek öğrenme zaman ister. Düşünmek, yanılmak, yeniden denemek ve merak etmek zaman ister. Bir konuyu bitirmiş olmak, öğrenildiği anlamına gelmez.

Araştırmalar da bunu gösteriyor. Öğretmenin bir soru sorduktan sonra birkaç saniye daha beklemesi bile öğrencilerin cevaplarının niteliğini artırıyor. Eğitim literatüründe buna 'wait time' deniyor. Bazen sessizlik, dersin durduğu değil; öğrenmenin başladığı an oluyor.

İşte yavaş öğretmenlik bunu savunuyor: 

Daha az öğretmek değil, daha derin öğrenmeye alan açmak. 

Daha çok etkinlik değil, daha anlamlı deneyimler yaşatmak.

En önemlisi de öğrencinin hızına saygı duymak.

En önemlisi de öğrencinin hızına saygı duymak.

Çünkü bazen en iyi ders, planlanmış olan değildir. Bir çocuğun beklenmedik sorusu, ilginç bir hata ya da sınıfı birkaç dakikalığına durduran bir tartışma... Eğitim çoğu zaman tam da o anda gerçekleşir.

Yıllar sonra öğrencilerimiz hangi sayfayı bitirdiğimizi değil; kendilerini dinleyen öğretmeni, düşünmeleri için verilen sessizliği ve hata yapmalarına izin verilen sınıfı hatırlayacaklar.

Kelebekler acele etmez. Onlar dönüşümün zaman aldığını bilir. Çocuklar da böyledir.

Okulların kapandığı bu günler belki de hepimiz için biraz yavaşlamak adına iyi bir fırsat. Yeni eğitim yılı başlamadan önce kendimize şu soruyu soralım:

Gerçekten daha fazla şey mi yetiştirmek istiyoruz, yoksa çocukların daha derin öğrenmesini mi?

Belki de eğitimin bugün ihtiyacı olan şey biraz daha fazla içerik değil; sınıfın ortasında durup 'Minute, papillon!' diyebilen öğretmenlerdir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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