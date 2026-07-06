"Minute, Papillon!" Belki de Öğretmenlerin En Çok Duyması Gereken Cümle Bu

Çünkü okullar giderek daha hızlı koşuyor. Müfredatlar sıkışıyor, sınavlar yaklaşıyor, kazanımlar yetiştirilmeye çalışılıyor. Öğretmenler sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde. Oysa çocuklar yarışmak için değil, büyümek için okula gelir.

Gerçek öğrenme zaman ister. Düşünmek, yanılmak, yeniden denemek ve merak etmek zaman ister. Bir konuyu bitirmiş olmak, öğrenildiği anlamına gelmez.

Araştırmalar da bunu gösteriyor. Öğretmenin bir soru sorduktan sonra birkaç saniye daha beklemesi bile öğrencilerin cevaplarının niteliğini artırıyor. Eğitim literatüründe buna 'wait time' deniyor. Bazen sessizlik, dersin durduğu değil; öğrenmenin başladığı an oluyor.

İşte yavaş öğretmenlik bunu savunuyor:

Daha az öğretmek değil, daha derin öğrenmeye alan açmak.

Daha çok etkinlik değil, daha anlamlı deneyimler yaşatmak.