"Minute, Papillon!" Belki de Öğretmenlerin En Çok Duyması Gereken Cümle Bu
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Fransızların hoş bir deyimi var: 'Minute, papillon!'
Kelime kelime çevirdiğinizde kulağa biraz tuhaf geliyor: 'Bir dakika, kelebek!' Ama asıl anlamı şu: 'Acele etme. Dur biraz. Yavaşla.'
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Belki de bugün eğitim dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu cümle tam olarak bu.
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En önemlisi de öğrencinin hızına saygı duymak.
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