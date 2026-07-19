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Okullar Hala Geçmişin Dünyasına mı Öğrenci Yetiştiriyor?

etiket Okullar Hala Geçmişin Dünyasına mı Öğrenci Yetiştiriyor?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 10:01
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Bu yaz tatilinde birçok aileyle sohbet ettim. Hepsinin ortak bir hayali vardı: Sorgulayan, mutlu, kendini ifade edebilen ve hayatta başarılı çocuklar yetiştirmek. İlginç olan şu ki, hiç kimse 'Çocuğum testleri daha hızlı çözsün.' demedi.

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Peki o zaman neden eğitimde hâlâ aynı sorunları konuşuyoruz?

Peki o zaman neden eğitimde hâlâ aynı sorunları konuşuyoruz?

Son zamanlarda Prusya eğitim modeli üzerine okumalar yapıyorum. Yaklaşık 200 yıl önce geliştirilen bu model, sanayi toplumunun ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştı: Kurallara uyan, aynı bilgiyi bilen ve standart şekilde çalışan bireyler yetiştirmek.

O dönem için başarılıydı. Peki ya bugün?

Artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik bilgiye ulaşma biçimimiz de değişti. Algoritmaların oluşturduğu filtre balonu (filter bubble) nedeniyle çoğu zaman yalnızca kendi düşüncelerimizi doğrulayan içeriklerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden çocukların sadece bilgi öğrenmesi yetmiyor; bilgiyi sorgulamayı, farklı bakış açılarını değerlendirmeyi ve kanıt aramayı da öğrenmeleri gerekiyor.

Bir düşünün… Bir öğrenci okuldan mezun oluyor ama doğru soru sormayı bilmiyor, düşüncelerini açık ve etkili yazamıyor, topluluk önünde konuşmaktan çekiniyor, parayı yönetemiyor, yapay zekâyı bilinçli kullanamıyor, stresini kontrol edemiyor ve en önemlisi nasıl öğreneceğini öğrenmemiş. Buna rağmen ezberlediği yüzlerce bilgi var.

İşte eğitim dünyasının en büyük çelişkilerinden biri tam da burada başlıyor.

Çünkü dünya değişti. Meslekler değişti. Teknoloji değişti. İnsan ilişkileri değişti. Ama birçok okul sistemi hâlâ öğrencileri 'doğru cevabı en hızlı veren kişi' olmaya hazırlıyor.

Oysa geleceğin dünyasında fark yaratacak insanlar, en çok bilgiyi bilenler değil; doğru soruları sorabilenler olacak.

Çünkü yapay zekâ bilgiye saniyeler içinde ulaşıyor. Ama merak, empati, muhakeme, etik karar verebilme, iş birliği kurabilme ve belirsizliğe uyum sağlayabilme hâlâ insanın en güçlü becerileri.

Belki de okulların yeni hedefi şu olmalı: "Çocukları sınavlara değil, hayata hazırlamak."

Belki de okulların yeni hedefi şu olmalı: "Çocukları sınavlara değil, hayata hazırlamak."

Çünkü anne babaların istediği de tam olarak bu: Mutlu, sorgulayan, düşünebilen, üretebilen ve kendi kararlarını verebilen bireyler yetiştirmek.

Ve belki de bugün eğitimle ilgili sormamız gereken en önemli soru şu:

Bugünün öğrencileri gerçekten geleceğin dünyasına mı hazırlanıyor, yoksa hâlâ geçmişin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir sistemin içinde mi yetişiyor?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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