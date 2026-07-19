Okullar Hala Geçmişin Dünyasına mı Öğrenci Yetiştiriyor?

Son zamanlarda Prusya eğitim modeli üzerine okumalar yapıyorum. Yaklaşık 200 yıl önce geliştirilen bu model, sanayi toplumunun ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştı: Kurallara uyan, aynı bilgiyi bilen ve standart şekilde çalışan bireyler yetiştirmek.

O dönem için başarılıydı. Peki ya bugün?

Artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik bilgiye ulaşma biçimimiz de değişti. Algoritmaların oluşturduğu filtre balonu (filter bubble) nedeniyle çoğu zaman yalnızca kendi düşüncelerimizi doğrulayan içeriklerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden çocukların sadece bilgi öğrenmesi yetmiyor; bilgiyi sorgulamayı, farklı bakış açılarını değerlendirmeyi ve kanıt aramayı da öğrenmeleri gerekiyor.

Bir düşünün… Bir öğrenci okuldan mezun oluyor ama doğru soru sormayı bilmiyor, düşüncelerini açık ve etkili yazamıyor, topluluk önünde konuşmaktan çekiniyor, parayı yönetemiyor, yapay zekâyı bilinçli kullanamıyor, stresini kontrol edemiyor ve en önemlisi nasıl öğreneceğini öğrenmemiş. Buna rağmen ezberlediği yüzlerce bilgi var.

İşte eğitim dünyasının en büyük çelişkilerinden biri tam da burada başlıyor.

Çünkü dünya değişti. Meslekler değişti. Teknoloji değişti. İnsan ilişkileri değişti. Ama birçok okul sistemi hâlâ öğrencileri 'doğru cevabı en hızlı veren kişi' olmaya hazırlıyor.

Oysa geleceğin dünyasında fark yaratacak insanlar, en çok bilgiyi bilenler değil; doğru soruları sorabilenler olacak.

Çünkü yapay zekâ bilgiye saniyeler içinde ulaşıyor. Ama merak, empati, muhakeme, etik karar verebilme, iş birliği kurabilme ve belirsizliğe uyum sağlayabilme hâlâ insanın en güçlü becerileri.