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A Milli Erkek Voleybol Takımı’ndan Tarihi Başarı: Finallerdeyiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı’ndan Tarihi Başarı: Finallerdeyiz

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 16:06
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İran’ı 3-1 mağlup eden A Milli Erkekler Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez finallerde yer almaya hak kazandı. 

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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