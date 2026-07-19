Dev Finale Saatler Kaldı: Dünya Kupası’nın Kazananı Ne Kadar Gelir Elde Edecek?
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2026 Dünya Kupası bu akşam İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak final mücadelesinin kazananı ise FIFA’nın koyduğu 50 milyon dolar ödülün sahibi olacak. Kaybedenin kazanacağı miktar ise 33 milyon dolar. FIFA’nın turnuva genelinde takımlara dağıttığı toplam ödül miktarı ise 727 milyon doları bulacak.
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası bu akşam oynanacak final mücadelesiyle sona erecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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