Gemini: Maçın normal süresinin 1-1 veya 2-2 gibi karşılıklı gollerle berabere bitme ihtimali oldukça yüksek. Ancak finalleri oynama alışkanlığı, Lionel Messi faktörü ve son şampiyon apoleti, Arjantin'i uzatmalarda veya penaltılarda kupayı almaya bir adım daha yakın kılıyor. Yine de İspanya'nın 37 maçlık tarihi yenilmezlik serisi düşünüldüğünde, erken bulacağı bir golle Arjantin'in direncini tamamen kırmaları da şaşırtıcı olmaz.

ChatGPT: 90 dakika: İspanya 2-1 Arjantin. İlk golü İspanya bulur. Arjantin ikinci yarıda eşitliği yakalayabilir. Son bölümde İspanya galibiyet golünü bulur. Bana göre kupaya uzanma ihtimali biraz daha yüksek olan taraf İspanya. Ancak bu iki takım arasındaki kalite farkı çok küçük olduğu için maçı tek bir an, bir duran top veya bireysel bir yıldız performansı belirleyebilir.

Grok: Normal sürede İspanya 2-1 Arjantin (veya penaltılara giderse İspanya). İspanya'nın savunma kalitesi Arjantin'in geç gol gelme geleneğini bozabilir. Ama bu final, her şey olabilir — özellikle Messi varsa!

Claude: Final gibi devasa baskının olduğu, tek maçlık, her şeyin belli olduğu karşılaşmalarda tecrübe ve kazanma alışkanlığı çoğu zaman fark yaratır. Arjantin'in bu tür 'ölüm-kalım' maçlarındaki soğukkanlılığı, Messi gibi tek başına maçı koparabilecek bir dehaya sahip olması ve o meşhur 'kazanma karakteri' terazinin dilini onların lehine biraz eğiyor bence. İspanya oyun olarak belki daha güzel futbol oynar ama finaller çoğu zaman güzel futbolu değil, sonucu oynayanı ödüllendirir.