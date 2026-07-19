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Dev Finale Saatler Kaldı: Dünya Kupası’nın Kazananı Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

etiket Dev Finale Saatler Kaldı: Dünya Kupası’nın Kazananı Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 14:48
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2026 Dünya Kupası bu akşam İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak final mücadelesinin kazananı ise FIFA’nın koyduğu 50 milyon dolar ödülün sahibi olacak. Kaybedenin kazanacağı miktar ise 33 milyon dolar. FIFA’nın turnuva genelinde takımlara dağıttığı toplam ödül miktarı ise 727 milyon doları bulacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası bu akşam oynanacak final mücadelesiyle sona erecek.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası bu akşam oynanacak final mücadelesiyle sona erecek.

Finalin kazananı, efsanevi Dünya Kupası’nın yanı sıra 50 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak. FIFA tarafından açıklanan ödül dağılımına göre finali kaybeden takım 33 milyon dolar alacak.

Turnuvayı üçüncü olarak bitiren İngiltere 29 milyon dolar, dördüncü sırayı alan Fransa ise 27 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

FIFA'nın açıkladığı ödül tablosuna göre 2026 Dünya Kupası'nda performansa bağlı olarak dağıtılacak para ödülleri şu şekilde olacak:

  • Şampiyon: 50 milyon dolar

  • Finalist: 33 milyon dolar

  • Üçüncü: 29 milyon dolar

  • Dördüncü: 27 milyon dolar

  • Çeyrek finalistler (5-8): 19 milyon dolar

  • Son 16 turu (9-16): 15 milyon dolar

  • Son 32 turu (17-32): 11 milyon dolar

  • Grup aşaması (33-48): 9 milyon dolar

Bunun yanında FIFA, turnuvaya katılan tüm federasyonlara hazırlık desteği olarak 1,5 milyon dolar ödeme yapacak. Böylece organizasyona katılma hakkı kazanan her ülke federasyonu, turnuvadaki derecesinden bağımsız olarak en az 10,5 milyon dolar gelir elde etmiş olacak.

Dünya Kupası finalini kaç kişi izleyecek?

Dünya Kupası finalini kaç kişi izleyecek?

Dünya genelindeki izleyici sayısına dair net rakamlar maçtan sonraki reyting ölçümleriyle belli olsa da, FIFA ve yayıncı kuruluşların öngörülerine göre bu finali ekran başından canlı olarak 5 milyardan fazla kişinin takip etmesi bekleniyor.

2022'deki Katar finalini yaklaşık 1,5 milyar kişi anlık izlemişti. Ancak bu turnuvada takım sayısı 48'e çıktığı ve küresel ilgi çok daha fazla yayıldığı için toplam erişimin bu seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Maçı tribünden takip edecek Trump için önlemler alındı.

Maçı tribünden takip edecek Trump için önlemler alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı. Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri ağırlayacak olan stadyumda ABD Gizli Servisi, federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri girişte sıkı aramalar yaparken, stadyum civarında da binlerce görevli kuş uçurtmayacak.

Yapay zekalar maç tahmini için ne diyor?

Yapay zekalar maç tahmini için ne diyor?

Gemini: Maçın normal süresinin 1-1 veya 2-2 gibi karşılıklı gollerle berabere bitme ihtimali oldukça yüksek. Ancak finalleri oynama alışkanlığı, Lionel Messi faktörü ve son şampiyon apoleti, Arjantin'i uzatmalarda veya penaltılarda kupayı almaya bir adım daha yakın kılıyor. Yine de İspanya'nın 37 maçlık tarihi yenilmezlik serisi düşünüldüğünde, erken bulacağı bir golle Arjantin'in direncini tamamen kırmaları da şaşırtıcı olmaz.

ChatGPT: 90 dakika: İspanya 2-1 Arjantin. İlk golü İspanya bulur. Arjantin ikinci yarıda eşitliği yakalayabilir. Son bölümde İspanya galibiyet golünü bulur. Bana göre kupaya uzanma ihtimali biraz daha yüksek olan taraf İspanya. Ancak bu iki takım arasındaki kalite farkı çok küçük olduğu için maçı tek bir an, bir duran top veya bireysel bir yıldız performansı belirleyebilir.

Grok: Normal sürede İspanya 2-1 Arjantin (veya penaltılara giderse İspanya). İspanya'nın savunma kalitesi Arjantin'in geç gol gelme geleneğini bozabilir. Ama bu final, her şey olabilir — özellikle Messi varsa!

Claude: Final gibi devasa baskının olduğu, tek maçlık, her şeyin belli olduğu karşılaşmalarda tecrübe ve kazanma alışkanlığı çoğu zaman fark yaratır. Arjantin'in bu tür 'ölüm-kalım' maçlarındaki soğukkanlılığı, Messi gibi tek başına maçı koparabilecek bir dehaya sahip olması ve o meşhur 'kazanma karakteri' terazinin dilini onların lehine biraz eğiyor bence. İspanya oyun olarak belki daha güzel futbol oynar ama finaller çoğu zaman güzel futbolu değil, sonucu oynayanı ödüllendirir.

Dünya Kupası finalinde muhtemel 11'ler.

Dünya Kupası finalinde muhtemel 11'ler.

İSPANYA: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

ARJANTİN: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Enzo Fernandes, Mac Allister, Alvarez, Messi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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