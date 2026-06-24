Keşke Hayattaki En Büyük Derdimiz Finalde Hangi Sorunun Çıkacağı Olsa

Sınavların en azından bir avantajı var.

Konular belli.

Kapsam belli.

Neye çalışacağınızı biliyorsunuz.

Ama hayat öyle değil.

Hangi gün hangi sorunla karşılaşacağınızı, hangi haberin sizi sarsacağını ya da hangi kararın hayatınızı değiştireceğini kimse söylemiyor.

Ebeveyn Olunca Ölçek Değişiyor

Çevremde çocuklarıyla ilgili kaygılanan anne babaları gördükçe içimden şu geçiyor:

Keşke çocuklarımızla ilgili yaşayacağımız en büyük problem, bebekken gaz çıkaramamaları olsa.

O günlerde o mesele ne kadar büyük görünürdü.

Saatlerce uğraşılırdı.

Çözüm aranırdı.

Uykular kaçardı.

Ama yıllar geçince insan şunu fark ediyor:

Hayat çocukların karşısına çok daha karmaşık sorular çıkarıyor.