Keşke Hayattaki En Büyük Derdimiz Finalde Hangi Sorunun Çıkacağı Olsa
Üniversitelerde final haftası başladı.
Koridorlarda ellerinde notlarla dolaşan öğrenciler…
Birbirlerine son kez sorular soranlar…
'Bu konu çıkar mı?', 'Hocanın özellikle üzerinde durduğu yer neresi?', 'Sence uzun soru gelir mi?' diye heyecanla konuşanlar…
Son tekrarların yapıldığı, kahvelerin biraz daha fazla tüketildiği, uykuların biraz daha ertelendiği günler.
Ben de en son yaklaşık 23 yıl önce yaşadığım bu görüntülere denk gelince bir an durup düşündüm.
Ve aklımdan şu geçti:
Keşke hayattaki en büyük sıkıntılarımız, final sınavında hangi sorunun çıkacağını merak etmek kadar masum olsa.
Çünkü insan büyüdükçe sorular değişiyor.
Ama ilginç olan şu:
Sorular zorlaşıyor, cevaplar ise giderek daha belirsizleşiyor.
Hayatın Soruları Önceden Verilmiyor
Çocuklarımızı Neye Hazırlıyoruz?
Belki de En Büyük Hediye Dayanıklılık
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