YKS Sonucunuz Kim Olduğunuzu Belirlemez

YKS sonuçları açıklandı. Şu an bazı evlerde sevinç, bazı evlerde sessizlik, bazı evlerde ise ne söyleneceğinin bilinmediği bir gerginlik var. Birçok genç, ekranda gördüğü sıralamayla kendisini tanımlamaya başladı bile: “Ben yapamadım”, “Ben şu kadar binlik biriyim”, “Herkesi hayal kırıklığına uğrattım.”

Oysa bir sınav sonucu, insanın kimliği değildir. Yalnızca belirli bir gün, belirli koşullar altında gösterilen performansın sayısal karşılığıdır. Ne zekânızın tamamını anlatır ne emeğinizin tamamını ne de geleceğinizin kesin yönünü belirler. Psikolojide kişinin yaşadığı tek bir sonucu bütün benliğinin tanımı hâline getirmesine etiketleme denir. “İstediğim sonucu alamadım” demekle “Ben başarısızım” demek arasında büyük bir fark vardır. İlki bir durumu anlatır, ikincisi ise insanın kendisine verdiği ağır bir hükümdür.