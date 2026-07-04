Okullar Lider Mi Yetiştiriyor, Takipçi Mi? Bilgelik Pedagojisinin Liderliğe Getirdiği Yeni Bakış

Bir ilkokul sınıfında öğretmen sınıf başkanını seçmek ister. Üç aday vardır. İlki çok başarılı, ikincisi çok konuşkan, üçüncüsü ise akademik olarak ortalamadır.

Öğretmen öğrencilere şu soruları sorar:

• Bugüne kadar size en çok kim yardım etti?

• Kim hata yaptığında özür dilemesini bildi?

• Kim herkes dışlandığında onları oyuna davet etti?

Sonunda öğrenciler en yüksek notlu öğrenciyi değil, en çok güvendikleri kişiyi seçer. İşte Bilgelik Pedagojisinde liderlik budur: insanların önünde yürümek değil, güven kazanabilmektir.

Bilgelik Pedagojisinde Liderliğin 5 Gücü

1. Kendini Yönetebilme

2. Anlam Üretebilme

3. Etik Karar Verebilme

4. Birlikte Başarabilme

5. Toplumsal Katkı

Örnek Olay: Çevre Projesi

Bir ortaokul sınıfı çevre kirliliği konusunda yalnızca sunum hazırlamaz. Mahalleyi gezer, veri toplar, belediyeyle görüşür, çözüm üretir, kampanya başlatır ve gerçek bir değişim oluşturur. Liderlik sorun anlatmak değil, çözümün parçası olabilmektir.