Okullar Lider Mi Yetiştiriyor, Takipçi Mi? Bilgelik Pedagojisinin Liderliğe Getirdiği Yeni Bakış
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Bir okul düşünün…
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 raporuna göre, işverenlerin %80’i geleceğin en kritik becerileri arasında liderlik, empati ve problem çözme yetkinliklerini gösteriyor.
En yüksek notları alan öğrenciler ödüllendiriliyor.
Soruları en hızlı cevaplayanlar alkışlanıyor.
Kurallara en çok uyanlar örnek öğrenci ilan ediliyor.
Peki ya…
Başkalarını dinleyebilen?
Hata yaptığında sorumluluk alabilen?
Kendi fikrini değiştirecek kadar cesur olan?
Bir arkadaşını geride bırakmak için yavaşlayan?
Onlar ne kadar değerlendiriliyor?
Belki de asıl liderlik tam burada başlıyor.
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Liderlik Makam Değil, Karakterdir
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