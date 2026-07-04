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Okullar Lider Mi Yetiştiriyor, Takipçi Mi? Bilgelik Pedagojisinin Liderliğe Getirdiği Yeni Bakış

etiket Okullar Lider Mi Yetiştiriyor, Takipçi Mi? Bilgelik Pedagojisinin Liderliğe Getirdiği Yeni Bakış

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
04.07.2026 - 16:40
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Bir okul düşünün…

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 raporuna göre, işverenlerin %80’i geleceğin en kritik becerileri arasında liderlik, empati ve problem çözme yetkinliklerini gösteriyor.

En yüksek notları alan öğrenciler ödüllendiriliyor.

Soruları en hızlı cevaplayanlar alkışlanıyor.

Kurallara en çok uyanlar örnek öğrenci ilan ediliyor.

Peki ya…

Başkalarını dinleyebilen?

Hata yaptığında sorumluluk alabilen?

Kendi fikrini değiştirecek kadar cesur olan?

Bir arkadaşını geride bırakmak için yavaşlayan?

Onlar ne kadar değerlendiriliyor?

Belki de asıl liderlik tam burada başlıyor.

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Liderlik Makam Değil, Karakterdir

Liderlik Makam Değil, Karakterdir

Bugün birçok insan liderliği güçlü konuşmak, insan yönetmek, karar vermek ve hedef koymak olarak görüyor.

Oysa tarih bize bambaşka bir şey söylüyor. Gerçek liderler önce insan olmuş kişilerdi. Onları farklı yapan şey zekâları değil, vicdanlarıydı.

Bilgelik Pedagojisi tam da bu nedenle liderliği bir beceri olarak değil, bir karakter gelişimi süreci olarak ele alır. Çünkü karakter oluşmadan güç verilirse ortaya lider değil, otorite çıkar.

(Bu bölümde karşılaştırma tablosu yerine hazırlanan infografik kullanılacaktır.)

Örnek Olay: Sınıf Başkanı Seçimi

Örnek Olay: Sınıf Başkanı Seçimi

Bir ilkokul sınıfında öğretmen sınıf başkanını seçmek ister. Üç aday vardır. İlki çok başarılı, ikincisi çok konuşkan, üçüncüsü ise akademik olarak ortalamadır.

Öğretmen öğrencilere şu soruları sorar:

• Bugüne kadar size en çok kim yardım etti?

• Kim hata yaptığında özür dilemesini bildi?

• Kim herkes dışlandığında onları oyuna davet etti?

Sonunda öğrenciler en yüksek notlu öğrenciyi değil, en çok güvendikleri kişiyi seçer. İşte Bilgelik Pedagojisinde liderlik budur: insanların önünde yürümek değil, güven kazanabilmektir.

Bilgelik Pedagojisinde Liderliğin 5 Gücü

1. Kendini Yönetebilme

2. Anlam Üretebilme

3. Etik Karar Verebilme

4. Birlikte Başarabilme

5. Toplumsal Katkı

Örnek Olay: Çevre Projesi

Bir ortaokul sınıfı çevre kirliliği konusunda yalnızca sunum hazırlamaz. Mahalleyi gezer, veri toplar, belediyeyle görüşür, çözüm üretir, kampanya başlatır ve gerçek bir değişim oluşturur. Liderlik sorun anlatmak değil, çözümün parçası olabilmektir.

Dünyanın İhtiyacı Olan Liderler

Dünyanın İhtiyacı Olan Liderler

Yapay zekâ bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Ancak adalet, vicdan, empati, sorumluluk ve etik muhakeme hâlâ insanın sorumluluğunda.

Bu nedenle geleceğin en önemli yetkinliği teknik bilgi değil, bilgeliktir.

Bilgelik Pedagojisi Ne Öneriyor?

• Her öğrenciye söz hakkı vermeyi

• Gerçek yaşam problemleriyle çalışmayı

• Toplumsal katkı üretmeyi

• Karar alma süreçlerine katmayı

• Etik tartışmalar yapmayı

• Farklı bakış açılarını dinlemeyi

Çünkü liderlik anlatılarak değil, yaşanarak öğrenilir.

Son Söz

Son Söz

Belki de artık soru şu değil:

“Kaç öğrencimiz başarıya ulaştı?”

Asıl soru şu:

“Kaç öğrencimiz başkalarının hayatında iz bıraktı?”

Çünkü dünya daha fazla bilen insana değil, daha fazla hisseden, düşünen ve sorumluluk alan insana ihtiyaç duyuyor.

Bir çocuğa yalnızca bilgi verirseniz onu sınavlara hazırlarsınız.

Ama ona bilgelik kazandırırsanız onu hayata hazırlarsınız.

Geleceği değiştirecek olanlar da işte bu çocuklar olacak.

Ve o gelecek, bugün sınıflarda verdiğimiz kararlarla başlıyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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