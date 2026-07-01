YÖK Açıkladı: Üniversitelerde 16 Yeni Bölüm Açılacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni eğitim döneminde üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Yeni açılacak üniversite bölümleri, yapay zekâyı sosyal bilimlere de entegre edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla ilgili aldığı yeni kararı paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın