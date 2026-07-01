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YÖK Açıkladı: Üniversitelerde 16 Yeni Bölüm Açılacak

YÖK Açıkladı: Üniversitelerde 16 Yeni Bölüm Açılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 19:04
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni eğitim döneminde üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Yeni açılacak üniversite bölümleri, yapay zekâyı sosyal bilimlere de entegre edecek.

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YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla ilgili aldığı yeni kararı paylaştı.

YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla ilgili aldığı yeni kararı paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zekâ, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

Açılacak programlar arasında 'Tarih ve Yapay Zekâ', 'Felsefe ve Yapay Zekâ' ile 'İşletme ve Yapay Zekâ' bulunuyor. Bu programlarla yapay zekânın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. 'Finansal Teknoloji', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Paramedik' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Ön lisans düzeyinde ise 'Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama', 'Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon', 'Dijital Oyun Teknolojileri', 'Mobil Güvenlik Teknolojileri', 'İlaç Üretim Teknolojisi', 'Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği', 'Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği', 'Laboratuvar Hayvanları' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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