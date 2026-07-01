YÖK Açıkladı: Üniversitelerde 16 Yeni Bölüm Açılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zekâ, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

Açılacak programlar arasında 'Tarih ve Yapay Zekâ', 'Felsefe ve Yapay Zekâ' ile 'İşletme ve Yapay Zekâ' bulunuyor. Bu programlarla yapay zekânın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. 'Finansal Teknoloji', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Paramedik' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Ön lisans düzeyinde ise 'Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama', 'Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon', 'Dijital Oyun Teknolojileri', 'Mobil Güvenlik Teknolojileri', 'İlaç Üretim Teknolojisi', 'Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği', 'Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği', 'Laboratuvar Hayvanları' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.