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127 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Cezaevine Girmemek İçin 8. Çocuğuna Hamile Kalmış

127 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Cezaevine Girmemek İçin 8. Çocuğuna Hamile Kalmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 18:31
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İstanbul’da 157 hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve hakkında 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, cezaevine girmemek için 8. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

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Polis ekipleri, firari olarak aranan ve hakkında 127 yıl hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadını yakalamak için operasyon başlattı.

Polis ekipleri, firari olarak aranan ve hakkında 127 yıl hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadını yakalamak için operasyon başlattı.

Şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet bağlattığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve baskın düzenlendi. Operasyonda Elif Ş. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda, yaşları 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin, 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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