127 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Cezaevine Girmemek İçin 8. Çocuğuna Hamile Kalmış

Şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet bağlattığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve baskın düzenlendi. Operasyonda Elif Ş. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda, yaşları 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin, 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.