127 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Cezaevine Girmemek İçin 8. Çocuğuna Hamile Kalmış
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İstanbul’da 157 hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve hakkında 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, cezaevine girmemek için 8. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.
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Polis ekipleri, firari olarak aranan ve hakkında 127 yıl hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadını yakalamak için operasyon başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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