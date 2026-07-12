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Hayat Bir Pentatlondur

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 14:30
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Modern pentatlon, birbirinden tamamen farklı beceriler gerektiren beş branştan oluşuyor: yüzme, eskrim, binicilik, atıcılık ve koşu. Bir sporcunun başarısını belirleyen şey yalnızca bu branşlardan birinde çok iyi olması değildir. Asıl başarı, branşlar arasında hızlı ve etkili geçiş yapabilmesidir.

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Dikkat edin lütfen.

Dikkat edin lütfen.

Sporcu havuzdan çıkar, kısa süre sonra eskrim pistindedir. Ardından hiç tanımadığı bir atla parkura çıkar. Sonra atıcılıkta nabzını kontrol eder ve hemen ardından koşmaya başlar. Her seferinde zihnini, bedenini ve stratejisini yeniden ayarlamak zorundadır. Birbirinden farklı olan becerilerini düzenleyerek başarıya ulaşması gerekir. Göründüğünden daha zor değil mi?

Bugünün dünyası da bizden tam olarak bunu istiyor.

Artık bilgi tek başına yeterli değil. Bir problemden diğerine, bir rolden diğerine, bir beceriden farklı bir beceriye geçebilen insanlar öne çıkıyor. Değişime hızla uyum sağlayabilen, farklı alanlarda düşünebilen ve yeni koşullara uyum sağlayabilen bireyler geleceğin kazananları olacak. Uyum Sağlama Yetkinliği (Adaptability Quotient- AQ) olarak bilinen bu beceri seti, belirsizlik ve karmaşanın norm olduğu bu çağda bireysel ve kurumsal başarı için son derece geçerli ve gerekli. 

Eğitim sistemimizin de hedefi yalnızca tek bir alanda başarılı öğrenciler yetiştirmek olmamalı. Tıpkı bir pentatlon sporcusu gibi, farklı beceriler arasında geçiş yapabilen, değişen şartlara uyum sağlayan, gerektiğinde liderlik eden, gerektiğinde iş birliği yapan ve her yeni duruma hazırlıklı bireyler yetiştirmeliyiz. Çünkü gelecek, tek bir branşın değil; uyum sağlayabilen insanların olacak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Onedio Üyesi
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