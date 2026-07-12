Hayat Bir Pentatlondur
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Modern pentatlon, birbirinden tamamen farklı beceriler gerektiren beş branştan oluşuyor: yüzme, eskrim, binicilik, atıcılık ve koşu. Bir sporcunun başarısını belirleyen şey yalnızca bu branşlardan birinde çok iyi olması değildir. Asıl başarı, branşlar arasında hızlı ve etkili geçiş yapabilmesidir.
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