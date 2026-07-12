Hayat Bir Pentatlondur

Artık bilgi tek başına yeterli değil. Bir problemden diğerine, bir rolden diğerine, bir beceriden farklı bir beceriye geçebilen insanlar öne çıkıyor. Değişime hızla uyum sağlayabilen, farklı alanlarda düşünebilen ve yeni koşullara uyum sağlayabilen bireyler geleceğin kazananları olacak. Uyum Sağlama Yetkinliği (Adaptability Quotient- AQ) olarak bilinen bu beceri seti, belirsizlik ve karmaşanın norm olduğu bu çağda bireysel ve kurumsal başarı için son derece geçerli ve gerekli.

Eğitim sistemimizin de hedefi yalnızca tek bir alanda başarılı öğrenciler yetiştirmek olmamalı. Tıpkı bir pentatlon sporcusu gibi, farklı beceriler arasında geçiş yapabilen, değişen şartlara uyum sağlayan, gerektiğinde liderlik eden, gerektiğinde iş birliği yapan ve her yeni duruma hazırlıklı bireyler yetiştirmeliyiz. Çünkü gelecek, tek bir branşın değil; uyum sağlayabilen insanların olacak.