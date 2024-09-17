Beyza ve Onur'un 'Çift' Bilekliğinden Müge Anlı'daki Cinayet İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Beyza ve Onur'un 'Çift' Bilekliğinden Müge Anlı'daki Cinayet İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Eylül Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de Beyza ve Onur arasında en başından beri bir şeyler olduğu iddia ediliyordu. İkili iddiaları yalanlasa da sosyal medyada yapılan editler, ikilinin hayranları için epey etkileyiciydi. İddiaları yalanlayan Beyza ve Onur'un aynı bileklikten takması izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
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2. Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, muhteşem oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.
3. Osman Sınav imzalı Kör Nokta dizisi, ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlarından biri olarak görülüyordu. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı dizinin yayın tarihi ve günü belli oldu!
4. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Müziklerini Toygar Işıklı'nın yapacağı duyurulan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mümtaz karakteriyle efsane bir isim katıldı.
5. Geçtiğimiz sezon ortalığı yakıp kavuran Kızıl Goncalar'ı hasretle bekliyorduk. 30 Eylül'de yayınlanacağı açıklanan ve beklemekten sabrımızın taştığı diziden sonunda yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
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6. Geçtiğimiz hafta yeni bölümünde Sedat Peker göndermesi yapılan Arka Sokaklar'da bu kez Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine gönderme yapıldı.
7. Yeni sezonda televizyon ekranlarında 30'dan fazla yeni dizinin başlayacağını öğrenmiştik. Pek çok iddialı dizinin sahibi olan ATV'de başlayak Can Borcum dizisinde Birsen Altuntaş'ın haberine göre başroller belli oldu!
8. Esra Erol'a eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek başvuran Dilek Hanım, yayında ortaya çıkanların ardından herkesi şok etti. Emniyet bebeklerine alkol verdiği ortaya çıkan aile için stüdyoya geldi.
9. "Leyla: Hayat Aşk Adalet" dizisinde oyunculuğu ile hepimizin ağzını açık bırakan minik oyuncu Melisa Duru Ünal'ı meğer sosyal medyadan tanıyormuşuz!
10. Narin'in soruşturmasını yayınlarında takip eden Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında ilk kez bir akraba konuştu. Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.
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11. Gazeteci Özlem Gürses, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasını ekrana verip sert çıktı: "Adam hepimize 'ahmak' diyor. İktidar seyrediyor" dedi.
12. Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olan, Esra Erol'da tanıdığımız Cemile ile Seda Sayan'la ünlenen Solmaz Çiros birbirine girdi. Cemile, Solmaz'ı az kalsın dövecekti.
13. Sağlam bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, yarışmada desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı: "Çok güzel kız!"
14. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Bahar ve fazlası... Yeni sezonun dizileri bomba oyuncularla geri döndü. Peki, sezonun sevilen oyuncuları bu yıl ne kadar ücret alıyor? Müge Dağıstanlı, oyuncuların yeni sezon fiyatlarını açıkladı...
15. Gazeteci Özlem Gürses sosyal medya hesabından Narin'le ilgili yaşanan son gelişmelere isyan etti: "8 yaşındaki küçücük çocuk sizin uçkur davanız yüzünde mi öldü?!"
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16. Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak için kızı katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı.
17. TikTok'ta deniz.0505 adlı bir kullanıcı, 1997 yılbaşı gecesinden bir video paylaştı. Söz konusu yılbaşı tanıtım videosu izleyenleri maziye götürdü.
18. X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, "Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek" diyerek yeni bir akım başlattı. X kullanıcıları da söz konusu paylaşıma kötü karakterleri birbiri ardına sıraladı.
19. MasterChef Türkiye yarışma ve çekişmelere sahne olduğu kadar birbirinden komik anlara da sahne oluyor. Yarışmacıların espri anlayışı ve halleri izleyicileri güldürmeye yetiyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı Alper'in duruşuyla ilgili bir paylaşım yaparak bir goygoy başlatmış. Gelin bu goygoya hep birlikte bakalım.
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