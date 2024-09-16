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Afiş Krizinin Bitmek Bilmediği Kızılcık Şerbeti'nde Alev Bebeğin Mamasına İlaç Katan Kadın Kim?

Afiş Krizinin Bitmek Bilmediği Kızılcık Şerbeti'nde Alev Bebeğin Mamasına İlaç Katan Kadın Kim?

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 23:23

Yeni sezona efsane bir dönüş yapan Kızılcık Şerbeti'nde, ikinci bölüm için efsane bir fragman geldi. Alev bebeğin Apo'ya teslim edilmesinin ardından bebişin mamasına ilaç katan gizemli bir kadın ortaya çıktı.

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Sezona efsane bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Sezona efsane bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Dizinin ikonik karakterlerinden biri olan Alev'in hayatını kaybetmesi, minik bebeğini kimin alacağı sorununu ortaya çıkarmıştı.

Dizinin ikonik karakterlerinden biri olan Alev'in hayatını kaybetmesi, minik bebeğini kimin alacağı sorununu ortaya çıkarmıştı.

Kıvılcım'ın 'mecburen' bebeği Apo'ya teslim etmesi ve ancak bakamayacağını kanıtladıktan sonra geri alabileceklerini söylemesiyle işler karıştı.

Kıvılcım'ın 'mecburen' bebeği Apo'ya teslim etmesi ve ancak bakamayacağını kanıtladıktan sonra geri alabileceklerini söylemesiyle işler karıştı.

Çünkü Apo'nun bulduğu dadının, minik Alev'imizin mamasına ilaç kattığı ve "Bu 3 damla seni uyutur" dediği duyuldu!

Çünkü Apo'nun bulduğu dadının, minik Alev'imizin mamasına ilaç kattığı ve "Bu 3 damla seni uyutur" dediği duyuldu!

Bakalım Kıvılcım lehine işleyecek bu durum, Alev'e zarar verecek mi? Bekleyip görelim...

Bakalım Kıvılcım lehine işleyecek bu durum, Alev'e zarar verecek mi? Bekleyip görelim...

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