Afiş Krizinin Bitmek Bilmediği Kızılcık Şerbeti'nde Alev Bebeğin Mamasına İlaç Katan Kadın Kim?
Afiş Krizinin Bitmek Bilmediği Kızılcık Şerbeti'nde Alev Bebeğin Mamasına İlaç Katan Kadın Kim?
Yeni sezona efsane bir dönüş yapan Kızılcık Şerbeti'nde, ikinci bölüm için efsane bir fragman geldi. Alev bebeğin Apo'ya teslim edilmesinin ardından bebişin mamasına ilaç katan gizemli bir kadın ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezona efsane bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin ikonik karakterlerinden biri olan Alev'in hayatını kaybetmesi, minik bebeğini kimin alacağı sorununu ortaya çıkarmıştı.
Kıvılcım'ın 'mecburen' bebeği Apo'ya teslim etmesi ve ancak bakamayacağını kanıtladıktan sonra geri alabileceklerini söylemesiyle işler karıştı.
Çünkü Apo'nun bulduğu dadının, minik Alev'imizin mamasına ilaç kattığı ve "Bu 3 damla seni uyutur" dediği duyuldu!
Bakalım Kıvılcım lehine işleyecek bu durum, Alev'e zarar verecek mi? Bekleyip görelim...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın