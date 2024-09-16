13 Yıl Sonra Buluştular: Kavak Yelleri'nin Saçlarına Aklar Düşen Efe ve Deniz'i Bir Araya Geldi!
13 Yıl Sonra Buluştular: Kavak Yelleri'nin Saçlarına Aklar Düşen Efe ve Deniz'i Bir Araya Geldi!
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri'nde Efe ve Deniz karakterlerine hayat veren Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra bir araya geldi!
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Gelmiş geçmiş en iyi gençlik dizilerinden biri olan Kavak Yelleri, pek çok oyuncunun ünlülük yolunda bir basamak görevi görmüş gibiydi.
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2007-2011 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları adeta ailemizden biri gibi olmuş, finaliyle büyük üzüntü duymuştuk.
Hafızamızda ayrı bir yeri olan dizinin bu kez gündeme gelmesinin sebebi dizide Efe ve Deniz karakterlerinin bir araya gelmesi oldu.
Saçlarına ve sakallarına aklar düşen Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, dizinin finalinin üstünden geçen 13 yılın ardından bir araya geldi.
İkilinin bir araya gelişi dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşattı.
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