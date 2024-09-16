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Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Arka Sokaklar Dizisine Konu Oldu

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Arka Sokaklar Dizisine Konu Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.09.2024 - 15:17

Ekranların en uzun soluklu dizisi olarak adeta rekor kıran Arka Sokaklar dizisi bomba gibi bir bölümle ekranlara geri döndü. Dizi 19. sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 681'inci bölümünde hakkında arama kararı bulunan ve Suudi Arabistan'a kaçan Sedat Peker detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.

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31 Temmuz 2006 yılında ilk bölümü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 681. bölümüyle bu yılda ekranlara 'Merhaba' dedi.

31 Temmuz 2006 yılında ilk bölümü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 681. bölümüyle bu yılda ekranlara 'Merhaba' dedi.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ne zaman final yapacağı en çok konuşulan konular arasında. Her sezon sonu 'bu kez' final yapacağı beklenirken dizi 19. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Dizi, sevilen karakteriyle 19. yıldır ekranlara gelirken yayınlanan son bölümü çok konuşuldu.

Dizi, sevilen karakteriyle 19. yıldır ekranlara gelirken yayınlanan son bölümü çok konuşuldu.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ebru Cündübeyoğlu gibi usta isimlerin paylaştığı dizi 681. bölümüyle 13 Eylül Cuma günü izleyicinin karşısına çıktı.

Yeni sezonun ilk bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizinin gündem olmasının nedeni ise Sedat Peker'e yapılan göndermeydi...

Yeni sezonun ilk bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizinin gündem olmasının nedeni ise Sedat Peker'e yapılan göndermeydi...

Dizinin son bölümündeki bir ayrıntı izleyicinin gözünden kaçmadı. 3 yıl önce kamera karşısına geçerek derin devlete ve pek çok siyasi kişiye dair itiraflarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e gönderme yapıldı.

Dizideki Tevfik Moralı karakteri, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü liderine epey benzetildi. Moralı, tıpkı 3 sene önce itiraf videoları için kamera karşısına geçen gündemine Peker gibi kamera karşısına geçti.

Dizideki Tevfik Moralı karakteri, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü liderine epey benzetildi. Moralı, tıpkı 3 sene önce itiraf videoları için kamera karşısına geçen gündemine Peker gibi kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yıllara damga vuran ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, dizideki Tevfik Moralı karakteri üzerinden işlendi.

Moralı'nın önünde tespih ve birtakım belgeler bulundurması; otele benzer bir ortamda video çekmesi akıllara Sedat Peker'i getirdi. Bir benzer diğer detay ise Moralı'nın da tıpkı Peker gibi videolarını yurtdışında çekmesi oldu. Moralı da çektiği videolarla itiraflarda bulunuyor...

Moralı'nın önünde tespih ve birtakım belgeler bulundurması; otele benzer bir ortamda video çekmesi akıllara Sedat Peker'i getirdi. Bir benzer diğer detay ise Moralı'nın da tıpkı Peker gibi videolarını yurtdışında çekmesi oldu. Moralı da çektiği videolarla itiraflarda bulunuyor...

Sedat Peker gibi kamera karşısına geçen Tevfik Moralı karakteri çeşitli itiraflarda bulunuyor. Molalı, yurtdışına kimin yardımıyla kaçtığını itiraf ederken tutuklu bulunan Mesut komiser, Hüsnü başkomiser ve Rıza Soylu'nun haksız yere gözaltına alındığını söylüyor.

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"Baktım hapis yolu göründü, yurtdışına kaçtım..."

"Baktım hapis yolu göründü, yurtdışına kaçtım..."

Moralı'nın şu sözleri ise bölüme damga vurdu:

'Baktım hapis yolu göründü yurtdışına kaçtım. Bu videoda kanun adamı diye saydığımız makamına unvanına güvenip bir halt sandığınız adamların gerçek yüzünü göstereceğim.'

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