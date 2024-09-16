Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Arka Sokaklar Dizisine Konu Oldu
Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Arka Sokaklar Dizisine Konu Oldu
Ekranların en uzun soluklu dizisi olarak adeta rekor kıran Arka Sokaklar dizisi bomba gibi bir bölümle ekranlara geri döndü. Dizi 19. sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 681'inci bölümünde hakkında arama kararı bulunan ve Suudi Arabistan'a kaçan Sedat Peker detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.
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31 Temmuz 2006 yılında ilk bölümü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 681. bölümüyle bu yılda ekranlara 'Merhaba' dedi.
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Dizi, sevilen karakteriyle 19. yıldır ekranlara gelirken yayınlanan son bölümü çok konuşuldu.
Yeni sezonun ilk bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizinin gündem olmasının nedeni ise Sedat Peker'e yapılan göndermeydi...
Dizideki Tevfik Moralı karakteri, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü liderine epey benzetildi. Moralı, tıpkı 3 sene önce itiraf videoları için kamera karşısına geçen gündemine Peker gibi kamera karşısına geçti.
Moralı'nın önünde tespih ve birtakım belgeler bulundurması; otele benzer bir ortamda video çekmesi akıllara Sedat Peker'i getirdi. Bir benzer diğer detay ise Moralı'nın da tıpkı Peker gibi videolarını yurtdışında çekmesi oldu. Moralı da çektiği videolarla itiraflarda bulunuyor...
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"Baktım hapis yolu göründü, yurtdışına kaçtım..."
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