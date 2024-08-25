Uzun Zamandır Kameralar Tarafından Görüntülenmiyordu: Sedat Peker'den Eşi Özge Peker'e Doğum Günü Sürprizi

'Organize suç örgütü kurmak' suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'den uzun bir aradan sonra yeni görüntü geldi. Eşi Özge Peker'e doğum günü süprizi yapan Sedat Peker, uzun bir aradan sonra kameralara poz verdi.
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Geçtiğimiz yıllarda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaşadığı anlaşmazlıklar ve bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarıyla gündemi belirleyen Sedat Peker'den yeni görüntüler geldi.
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Eşine organize ettiği görkemli partide görüntülenen Peker'in ıslık çalarak doyasıya eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
İşte Sedat Peker, Özge Peker ve çocuklarının mutlu anları; 🎥
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