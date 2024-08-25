AK Partili Özlem Zengin'den 'Dilruba' Çıkışı: "Bence Tutuksuz Yargılanmalı"

Katıldığı sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 13 gündür tutuklu olan Dilruba ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 'Dilruba bence tutuksuz yargılansın. Muhtemel ki ilk duruşmada serbest kalacak.' dedi.
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'Tüylü Mikrofon' isimli YouTube kanalının sokak röportajında sosyal medya yasağı ve sokak hayvanları düzenlemesine eleştiride bulunan Dilruba'nın 13 günlük tutukluluk süresi sonrası AK Parti kanadından bir eleştiri geldi.
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Armağan Çağlayan'ın Ekol TV'de yayınlanan 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.
Dilruba'nın cahilce konuştuğunu söyleyen Zengin, 'Söylediği her şey yanlış. Üstelik konuştuğu konuyla ilgili o kadar üst perdeden konuşuyor ki enteresan bir tarz var. Bu konuda birileri şikayetçi olmuş olabilir ama burada tutuklu yargılamaya gerek yok.' dedi.
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