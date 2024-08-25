Çakmakla Tüp Kontrolünden Sonra Yeni Test Yöntemi! Balkona Döşediği Fileye Tırmanarak Hayatını Hiçe Saydı

Bir evin balkonuna döşediği fileyi tırmanarak test eden ustanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Metrelerce yükseklikte fileye asılı duran ustayı izleyenler büyük korku yaşarken yapılan hareket çakmakla tüp kontrolüne benzetildi.
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Balkonlara file döşeyen bir ustanın yaptığı sağlamlık testi sosyal medyada gündem oldu. Fileye tırmanan usta metrelerce yükseklikte tehlikeli şekilde asılı kaldı.
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Genç adamın o anları izleyen sosyal medya kullanıcıları büyük korku yaşarken, bazıları ise durumu çakmakla tüp kontrolüne benzetti. İşte o görüntüler; 🎥
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