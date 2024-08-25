Menzil Şeyhini Gören Müritlerin Garip Bağırışları Küçük Çocuğu Korkuttu! "Baba Niye Bağırıyorlar?"

Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin Menzil köyünde bir camiye gelişi esnasında kaydedilen görüntülerde, müritlerin tuhaf bağırışmaları duyuldu. Kalabalık arasında bulunan küçük bir çocuk seslerden korkarak, 'Baba niye bağırıyorlar?' diye sordu.