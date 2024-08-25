Menzil Şeyhini Gören Müritlerin Garip Bağırışları Küçük Çocuğu Korkuttu! "Baba Niye Bağırıyorlar?"

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Menzil Köyü'nde kurdukları lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Menzil Tarikatı şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir camiye girişi esnasında kaydedilen görüntülerde, müritlerin tuhaf bağırışları duyuldu.
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Kalabalığın arasında bulunan küçük çocuk bağırışmalardan korkarak "Baba niye bağırıyorlar?" dedi.
Görüntülerde müritlerine "Allah hepinizden razı olsun." diyen Hüseyni'nin camiye girdiği anlar da yer aldı. İşte o görüntüler; 🎥
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