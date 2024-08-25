Görüş Bildir
Haberler
Video
Menzil Şeyhini Gören Müritlerin Garip Bağırışları Küçük Çocuğu Korkuttu! "Baba Niye Bağırıyorlar?"

Menzil Şeyhini Gören Müritlerin Garip Bağırışları Küçük Çocuğu Korkuttu! "Baba Niye Bağırıyorlar?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 20:39

İçerik Devam Ediyor

Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin Menzil köyünde bir camiye gelişi esnasında kaydedilen görüntülerde, müritlerin tuhaf bağırışmaları duyuldu. Kalabalık arasında bulunan küçük bir çocuk seslerden korkarak, 'Baba niye bağırıyorlar?' diye sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Menzil Köyü'nde kurdukları lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Menzil Tarikatı şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir camiye girişi esnasında kaydedilen görüntülerde, müritlerin tuhaf bağırışları duyuldu.

Menzil Köyü'nde kurdukları lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Menzil Tarikatı şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir camiye girişi esnasında kaydedilen görüntülerde, müritlerin tuhaf bağırışları duyuldu.

Kalabalığın arasında bulunan küçük çocuk bağırışmalardan korkarak "Baba niye bağırıyorlar?" dedi.

Kalabalığın arasında bulunan küçük çocuk bağırışmalardan korkarak "Baba niye bağırıyorlar?" dedi.

Görüntülerde müritlerine "Allah hepinizden razı olsun." diyen Hüseyni'nin camiye girdiği anlar da yer aldı. İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın