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Arkadaşının 'Sıkı Tutun' Uyarısını Dikkate Almayan Artçı Neye Uğradığını Şaşırdı: 'Ani Tepki Veriyor Motor'

Arkadaşının 'Sıkı Tutun' Uyarısını Dikkate Almayan Artçı Neye Uğradığını Şaşırdı: 'Ani Tepki Veriyor Motor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 18:16

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Motosiklete artçı olarak binen genç uyarıları dikkate almayınca olanlar oldu. Sürücünün 'Sıkı tutun deneyelim.' demesi sonrası arkadaşına tutunmak yerine, arka tutamaklardan tutan artçı tepe taklak düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Sürüş keyfi nedeniyle ülkemizde ve dünyada çok sevilen motosiklet, özellikle kurallara uyulmadığında üzerinde bulunanlar için büyük tehlike arz edebiliyor. Son olarak bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde artçı beklenmedik bir şekilde motosikletten düştü.

Sürüş keyfi nedeniyle ülkemizde ve dünyada çok sevilen motosiklet, özellikle kurallara uyulmadığında üzerinde bulunanlar için büyük tehlike arz edebiliyor. Son olarak bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde artçı beklenmedik bir şekilde motosikletten düştü.

Motosiklet sürücüsünün 'Sıkı tutun ama tamam mı? Bazen ani gaz açabilirim. Çok ani tepki veriyor motor.' sözleri üzerine arka tutamaklardan tutunan yolcu, sürücünün gaz açmasıyla tepe taklak yere düştü. Artçının bir süre yerde sürüklendiği görülürken, sosyal medya kullanıcılarının bazıları sürücüye bazıları ise artçıya tepki gösterdi. İşte o görüntüler; 🎥

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