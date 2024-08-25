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Trabzon'da Lunaparkta Korku Dolu Anlar: Dönme Dolapta Mahsur Kalanlar Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Trabzon'da Lunaparkta Korku Dolu Anlar: Dönme Dolapta Mahsur Kalanlar Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Trabzon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 18:06

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi korku dolu anlar yaşadı. Yarım saatten fazla yağışlı havada kurtarılmayı bekleyenler sosyal medyadan isyan etti. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları yoğun bir çalışma sonrası kurtarmayı başardı. 

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İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumları iyi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumları iyi.

Öte yandan dönme dolapta mahsur kalan bazı vatandaşlar durumu telefonla kameraya alıp yardım çağrısı yaptı.

Öte yandan dönme dolapta mahsur kalan bazı vatandaşlar durumu telefonla kameraya alıp yardım çağrısı yaptı.

Mahsur kalan bir kadın "Trabzon'da lunaparktayız. Yarım saattir dönme dolabın tepesindeyiz. Hiçbir halt yedikleri yok. Bir dönme dolabı indiremediler. Islandık, sırılsıklam olduk ya" diyerek duruma isyan etti. Bölgeden gelen amatör kamera görüntüleri 👇

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