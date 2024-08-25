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Fazlı Tonar 'Piyano Çalmak Günah' Dedi, Oğuzhan Uğur, Fazıl Say'a Göndermede Bulundu: 'Yanacaksın'

Fazlı Tonar 'Piyano Çalmak Günah' Dedi, Oğuzhan Uğur, Fazıl Say'a Göndermede Bulundu: 'Yanacaksın'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 17:28

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Yaptığı sohbetleri sosyal medyada yayınlayarak ünlü olan Fazlı Tonar isimli 'Hoca'nın piyano çalmanın günah olduğunu söylemesi sosyal medyayı hareketlendirdi. Videoyu izleyen Oğuzhan Uğur, yaptığı yoruma ünlü piyanist Fazıl Sayı'ı etiketleyerek 'Yanacaksın' dedi. O anlar sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. 

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Dönem dönem yaptığı yasakçı açıklamalarla sosyal medyada tepki toplayan Fazlı Tonar isimli 'Hoca'nın 'Piyano çalmak günah mı?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Dönem dönem yaptığı yasakçı açıklamalarla sosyal medyada tepki toplayan Fazlı Tonar isimli 'Hoca'nın 'Piyano çalmak günah mı?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Zilsiz def dışında bütün çalgıların günah olduğunu söyleyen Tonar, 'Bir adam ritimli bir şekilde tempo tutsa da caiz değildir.' dedi.

Zilsiz def dışında bütün çalgıların günah olduğunu söyleyen Tonar, 'Bir adam ritimli bir şekilde tempo tutsa da caiz değildir.' dedi.

Tonar'ın videosu altına yorum yapan yapımcı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, piyanist Fazıl Say'ı etiketleyerek, 'Yanacaksın.' dedi.

Tonar'ın videosu altına yorum yapan yapımcı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, piyanist Fazıl Say'ı etiketleyerek, 'Yanacaksın.' dedi.

Uğur'un videoya yaptığı yorum okuyucuları güldürdü. İşte Tonar'ın piyano ile ilgili sözleri...; 🎥

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