Türk Erkeklerinin Davranışından Dert Yanan Kadın Gündem Oldu: 'Kibar Davranmak Yüz Vermek Oluyor'

Instagram'da 'katisoiler' isimli hesabın sahibi olan Rus uyruklu kadın, Türk erkeklerinin kibar davranmanın 'yüz vermek' olarak algılandığını söyleyerek dert yandı. Türk kadınlarının bu nedenle erkeklere karşı mesafeli davrandığını söyleyen kadın, 'Bir merhaba de sonra kurtul bakalım. Hem beyefendi peşini bırakmaz, hem de dedikodunu yapar.' dedi.