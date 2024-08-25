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Türk Erkeklerinin Davranışından Dert Yanan Kadın Gündem Oldu: 'Kibar Davranmak Yüz Vermek Oluyor'

Türk Erkeklerinin Davranışından Dert Yanan Kadın Gündem Oldu: 'Kibar Davranmak Yüz Vermek Oluyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 16:42

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Instagram'da 'katisoiler' isimli hesabın sahibi olan Rus uyruklu kadın, Türk erkeklerinin kibar davranmanın 'yüz vermek' olarak algılandığını söyleyerek dert yandı. Türk kadınlarının bu nedenle erkeklere karşı mesafeli davrandığını söyleyen kadın, 'Bir merhaba de sonra kurtul bakalım. Hem beyefendi peşini bırakmaz, hem de dedikodunu yapar.' dedi. 

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Sosyal medya platformu Instagram'da video içerik üreticiliği yapan Katya isimli Rus uyruklu kadın, kaydettiği videoda Türk erkeklerinin davranışına isyan etti. Kadınların kibar davranışını, erkeklerin 'yüz vermek' olarak algıladığını söyleyen genç kadın, 'Gülümseyerek merhaba demek yüz vermektir, 'small talk' yüz vermektir, tanıdığının doğum gününü kutlamak yüz vermektir. Yani kibar davranmak yüz vermektir... Arkadaş olamıyor muyuz?' dedi.

Sosyal medya platformu Instagram'da video içerik üreticiliği yapan Katya isimli Rus uyruklu kadın, kaydettiği videoda Türk erkeklerinin davranışına isyan etti. Kadınların kibar davranışını, erkeklerin 'yüz vermek' olarak algıladığını söyleyen genç kadın, 'Gülümseyerek merhaba demek yüz vermektir, 'small talk' yüz vermektir, tanıdığının doğum gününü kutlamak yüz vermektir. Yani kibar davranmak yüz vermektir... Arkadaş olamıyor muyuz?' dedi.

Türk kadınlarının bu yüzden erkeklere mesafeli davrandığını söyleyen içerik üreticisi, 'Bir merhaba de sonra kurtul bakalım. Hem beyefendi peşini bırakmaz, hem de dedikodunu yapar. Rus kızları bu yüzden size kibar geliyor, başlarına ne geleceğini bilseler size kibar davranmazlar.' dedi. İşte o görüntüler; 🎥

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